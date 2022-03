Auguri 1 aprile 2022/ Frasi su Pesce d’Aprile e citazioni spiritose: da Mark Twain a…

Auguri 1 aprile 2022: le frasi più divertenti da inviare

Marzo sta per giungere ufficialmente al capolinea e tra poche ore entreremo nel quarto mese dell’anno che, come tradizione vuole, si aprirà con il consueto Pesce d’Aprile! Perchè allora non prepararci nel migliore dei modi con gli auguri per l’1 aprile 2022 da inviare a parenti ed amici? Ovviamente non potranno che essere auguri contenenti frasi divertenti dal momento che la giornata di domani sarà interamente dedicata agli scherzi ed alla risata! Guai, dunque, ad offendersi il primo aprile: un po’ come accade per il Carnevale, anche per la giornata di domani… ogni scherzo vale!

Ma vediamo subito quali saranno le frasi più belle da inviare alle persone a noi care tramite social e Whatsapp e relative al Pesce d’Aprile ed al mondo della risata e della burla in generale. Per l’occasione non possiamo non proporvi alcune delle citazioni più celebri, a partire dal grande Mark Twain, scrittore ed umorista che con le sue opere ricche di cinismo ironico ci ha insegnato a guardare il mondo da una diversa angolazione: “Questo è il giorno in cui ci viene ricordato ciò che siamo negli altri trecentosessanta quattro”, scriveva. Ed ancora: “Ringraziamo gli sciocchi. Ma per loro il resto di noi non potrebbe avere successo”.

Citazioni ironiche per l’1 aprile e per il Pesce d’Aprile 2022

Tra le citazioni celebri da usare per i nostri Auguri per l’1 aprile 2022, citiamo anche William Shakespeare, che in merito diceva: “Uno sciocco pensa di essere saggio, ma un uomo saggio sa di essere uno sciocco”. George Orwell scrisse una frase che sembra calzare a pennello in occasione della ricorrenza del Pesce d’Aprile 2022 che si celebrerà domani: “Lo scopo di una battuta non è quello di degradare l’essere umano, ma di ricordargli che è già degradato”. Come sempre, premuratevi di inviare i vostri auguri per il primo aprile a base di frasi spiritose solo ad amici e parenti dotati di un’adeguata dose di ironia, o il vostro messaggio potrebbe quasi certamente finire nella lista nera, insieme al vostro nome!

Proseguendo con la nostra carrellata, eccone un’altra di George Bernard: “Supponiamo che il mondo fosse solo uno degli scherzi di Dio, lavoreresti di meno per renderlo uno scherzo buono invece che cattivo?”. Infine, ecco un’altra idea di frase da inviare post scherzo: “Credo di essere stata davvero crudele con te, è stato uno scherzo troppo pesante e non te lo meritavi proprio. Ti chiedo sinceramente scusa, puoi perdonarmi? Un abbraccio, Madre Natura”.











