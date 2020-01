Auguri alla Befana, Epifania 2020/ Messaggi semiseri per la notte “della calza”

“L’Epifania tutte le Feste porta via”: nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 gennaio la Befana scorrazzerà per i cieli di tutto il mondo a cavalcioni della sua scopa magica per recapitare dolci regali ai bambini più buoni e carbone a quelli che invece sono stati meno bravi nel corso dell’ultimo anno. Sarà però, come di consueto, la goliardia ad accompagnare quest’ultimo appuntamento delle festività natalizie 2019-2020; infatti, è ormai abitudine consolidata tra le donne scambiarsi messaggi contenenti auguri scherzosi, capaci di rievocare la non bellezza della simpatica vecchietta adorata dai più piccoli. E voi? Avete già pensato a qualche testo originale da inviare alle vostre amiche con le quali vantate maggior confidenza? Avete altresì provato a ipotizzare frasi d’auguri più serie, adatte eventualmente anche a un uomo? Qualora la risposta fosse negativa, abbiamo effettuato noi una selezione, in grado di abbracciare auguri scherzosi e ironici e frasi più serie e profonde, nell’auspicio di incontrare i vostri gusti e, perché no, regalare un sorriso a voi e alle fortunate destinatarie dei vostri messaggi testuali.

AUGURI EPIFANIA 2020: I MESSAGGI PIÙ SCHERZOSI

Per chi è alla ricerca di contenuti originali e divertenti, vi proponiamo una rapida carrellata di messaggi scherzosi. Ad esempio: “Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista altrimenti mi tamponi come l’anno scorso! Auguri”. Non male neanche il seguente promemoria: “Ci vediamo il pomeriggio del 5 gennaio per i preparativi, per dividerci le zone e per la consueta revisione della scopa dal meccanico… Poi attacchiamo a lavorare a mezzanotte in punto. Avvisa anche le altre!”. Non mancano neppure i consigli amorevoli per le amiche befane: “Alcuni consigli per stasera: 1) Copriti bene, farà freddo; 2) Occhio alla nebbia e al traffico aereo; 3) Allaccia le cinture anche se sei su una scopa! Auguri!”. Meno raffinato e da utilizzare soltanto in caso di massima confidenza questo messaggio: “Se la befana vedendoti dovesse buttarsi ai tuoi piedi e cominciare a piangere… capiscila, ha paura che le freghi il lavoro!”.

AUGURI EPIFANIA 2020: I MESSAGGI PIÙ SERI

Per coloro che invece scelgono di rinunciare alla battuta scontata e privilegiano toni più calmierati, vi proponiamo ad esempio alcune filastrocche, fra cui quella di Gianni Rodari: “Cara Befana, prendi un trenino che fermi a casa d’ogni bambino, che fermi alle case dei poveretti con tanti doni e tanti confetti”. O, in alternativa: “La befana a volte ritarda perché ormai è sorda e tarda, a coloro che son buoni lascia sempre molti doni; ma, tra dolci e carboni, manda a tutti i suoi bacioni”. E ancora: “Un bel messaggio di dolcissimi auguri: con carboni e dolcetti, riempie le calze sui caminetti, sulla scopa vola via, con i doni nella scia! Al risveglio con stupore ti ringraziamo per il tuo amore!”. Spazio, poi, ad alcune frasi traboccanti d’amore, come “Bimbo, ti dò un bacio e una calza piena di piccoli doni. E una vita piena di sogni. Buona Epifania”. Oppure: “C’è chi la chiama strega, c’è chi la chiama pazza… Lei è semplicemente una vecchietta con un cuore d’oro che una volta all’anno premia i bambini più bravi. Buona festa della Befana!”. Infine, per i più tradizionalisti suggeriamo: “I Re Magi arrivino dinanzi al tuo cuore portando con loro: un minerale che sia speranza, un profumo di gioia e uno scrigno di serenità. Felice Epifania!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA