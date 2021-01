AUGURI BEFANA 2021, BUONA EPIFANIA/ Frasi, messaggi e filastrocche: Rodari è un must

Manca poco all’Epifania: avete già scelto un modo per dire “Auguri Befana 2021“? Se brancolate nel buio non disperate: noi de ilsussidiario.net come sempre siamo qui per darvi una mano. Che si tratti di messaggi, citazioni, sms, Whatsapp, lettere, fax e telegrammi, poco importa: noi troveremo il modo per fare gli auguri della Befana. Sapete, il nostro consiglio è quello di puntare sulla simpatia. Ad esempio: pensate alla faccia che farebbe una vostra sorella maggiore leggendo un messaggio di questo genere: “Hai preparato i piani di volo? Hai ottenuto i permessi? Hai lucidato la scopa? Scusa se ti rammento i tuoi doveri, ma passata una certa età si tende ad avere dei vuoti di memoria. Ci vediamo stanotte, ricordati gli occhiali da vista altrimenti mi tamponi come l’anno scorso! Auguri“. Questo messaggio invece è particolarmente indicato per un’amica del cuore che sapete per certo non essere permalosa: “Ho chiesto a Dio l’erba e mi ha dato un prato. Ho chiesto un po’ d’acqua e mi ha dato il mare, gli ho chiesto di parlare con la Befana e…mi ha dato il tuo numero!”.

AUGURI BEFANA 2021, FRASI BUONA EPIFANIA: LA FILASTROCCA DI GIANNI RODARI

Gli auguri della Befana si possono fare anche in maniera poetica. In questo senso un “must” sono le filastrocche di Gianni Rodari. Oggi, alla vigilia dell’Epifania 2021, vi consigliamo questa: “Mi hanno detto, cara Befana,/che tu riempi la calza di lana,/che tutti i bimbi, se stanno buoni,/da te ricevono ricchi doni./Io buono sempre sono stato/ma un dono mai me lo hai portato./Anche quest’anno nel calendario/tu passi proprio in perfetto orario,/ma ho paura, poveretto,che tu viaggi in treno diretto/un treno che salta tante stazioni/dove ci sono bimbi buoni./Io questa lettera ti ho mandato/per farti prendere l’accelerato!/Oh cara Befana, prendi un trenino/che fermi a casa di ogni bambino,/che fermi alle case dei poveretti/con tanti doni e tanti confetti“. Beh, vi abbiamo dato due opzioni per frasi d’auguri tradizionali e uno in forma di filastrocca d’autore: quale sceglierete per la vostra Befana del cuore?



