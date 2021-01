Auguri Befana 2021 frasi buona Epifania/ Divertenti e religiose via WhatsApp e social

Sta per arrivare la Befana 2021, quindi bisogna prepararsi per fare gli auguri di Buona Epifania. Con l’avvento dei social, ai canonici auguri si associano frasi divertenti e ironiche da inviare soprattutto alle amiche e alle donne che fanno parte della propria vita via WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter e Instagram, insomma i principali social. Ma è in primis una ricorrenza religiosa, quindi è importante anche prepararsi frasi più profonde da inviare ad amici, colleghi e parenti. Allora vi proponiamo una frase di Papa Francesco: “Nella festa dell’Epifania il nostro sguardo si allarga all’orizzonte del mondo intero per celebrare la manifestazione del Signore a tutti i popoli, dell’amore e della salvezza universale di Dio”.

Ma ce ne sono altre significative: “Che nel tuo cielo possa splendere sempre una stella cometa, affinché illumini la strada per la quale puoi portare ricchezza al tuo cuore!”. In alternativa: “Tre re, tre Magi, portano con loro in dono: incenso, mirra e una coppa d’oro per un minuscolo grande tesoro. Tanti auguri”. Vi suggeriamo anche: “Buona Epifania a tutti, affinché il nostro cammino possa essere come quello dei Re Magi guidati dalla buona stella. Auguri!”.

AUGURI BEFANA 2021, FRASI EPIFANIA DIVERTENTI E ORIGINALI

Siamo certi però che siate a caccia anche di frasi di auguri di Befana 2021 e Buona Epifania divertenti e scherzose. “Ma come si fa a credere nella Befana? Lo sanno pure i bambini che non esbefanaistono donne con un solo paio di scarpe”. Potreste optare anche per questa: “Buongiorno! Ci tenevo a ringraziarti per la calza piena di dolciumi che mi ha lasciato sul caminetto. Come sempre sai esattamente cosa mi piace”. Ci sono però anche versioni originali, come questa in rima: “Befanina befanina, fa che io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore è sol per te tutto il mio amore”. Se avete una persona cara che volete stuzzicare: “Chissà quest’anno cosa mi porti: carbone, caramelle o dolcetti? Non importa, ti vorrò bene comunque. Tanti auguri mia Befana!”. In alternativa può tornare utile: “Befana, nonostante la tua non tenera età ed il tuo aspetto non dei migliori, per me sei sempre la più favolosa, di cui non potrei fare a meno. Ps ti ricordo una ricca e golosa calza, grazie!”.



