AUGURI BEFANA 2021, FRASI BUONA EPIFANIA/ Messaggi dolci per schivare ira delle mogli

Buona Befana! Ehm, auguri per questa Epifania 2021! E’ quello che diciamo noi de ilsussidiario.net ai nostri lettori, ma con ogni probabilità è quello che volete dire voi ad amici e parenti in questo giorno della Befana in cui andate in cerca di frasi e messaggi da inviare. Non disperate, siete nel posto giusto per trovare la citazione che vi faccia svoltare. Certo, c’è da mettersi d’accordo sul tono degli auguri. Se per esempio cercate un modo per far imbufalire la vostra mamma, fidanzata, moglie, sorella o zia che dir si voglia (le nonne no, sono sacre e guai a chi ce le tocca!) allora potreste optare per questa frase: “Volevo solo ringraziarti per il bel regalo che mi hai fatto trovare nella calza. Auguri!“. Se invece siete donne e volete prevenire ogni assalto (sapete che arriverà!) e vi trovate in una chat di amiche o parenti, andate ad occhi chiusi su questa frase d’auguri che è in grado di sdrammatizzare la pandemia: “Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando, volate ad almeno un metro di distanza dalle altre. Buon lavoro!“.

FRASI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2021

Sempre ironica e divertente è la frase d’auguri per l’Epifania che vi presentiamo di seguito: “Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente nuova Miss Befana dell’anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la Sua meritatissima scopa!“. Occhio però ad esagerare, soprattutto se vi rivolgete alla vostra compagna di vita: come ormai avrete imparato è molto permalosa. Per non suscitare la sua “vendetta tremenda vendetta” c’è solo un modo: blandirla anche nel giorno dell’Epifania: “Tanti auguri alla più dolce delle befane, che non ha bisogno della scopa per farmi volare, perché mi basta un suo sorriso. Buona Epifania amore mio!“. Dite che è troppo sdolcinato? Pensate che vi accusi di essere ruffiano e per questo la pena sarà doppia? Non ci nascondiamo: è possibile che questo accada, ma in questo articolo noi raccogliamo frasi d’auguri per la Befana 2021, non consigli di coppia…

FRASI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2021: LA FILASTROCCA DI GIANNI RODARI

Cerchiamo di mantenere il buonumore in questo giorno della Befana, ma proponiamo adesso un messaggio d’auguri che sia di fatto “neutrale”, andando a descrivere le caratteristiche della protagonista per eccellenza di questa giornata dell’Epifania. Affidiamoci allora alla penna ispirata del grande Gianni Rodari e inviamo ai nostri cari questa bella filastrocca, magari da far imparare e recitare ai bambini: “La Befana, cara vecchietta,/ va all’antica, senza fretta./Non prende mica l’aeroplano/per volare dal monte al piano,/si fida soltanto, la cara vecchina/della sua scopa di saggina:/è così che poi succede/che la Befana…non si vede!/Ha fatto tardi fra i nuvoloni,/e molti restano senza doni!/Io quasi, nel mio buon cuore,/vorrei regalarle un micromotore,/perché arrivi dappertutto/col tempo bello o col tempo brutto…/Un po’ di progresso e di velocità/per dare a tutti la felicità!“. Ora diteci un po’: siamo stati bravi a consigliarvi dei messaggi d’auguri per la Befana o anche noi meritiamo del carbone nella calza?



