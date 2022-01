Auguri Befana 2022, frasi buona Epifania/ WhatsApp e sms: “Scopa e mascherina…”

AUGURI BEFANA 2022: QUALCHE IDEA ORIGINALE DA INVIARE CON WHATSAPP

È tempo degli auguri Befana 2022, ovvero per augurare buona Epifania innanzitutto ai nostri lettori da parte dell’intera redazione de ilsussidiario.net. Il 6 gennaio è tradizionalmente il giorno caratterizzato dall’ultima delle festività natalizie e anche in quest’occasione non sono poche le alternative circa le frasi da inviare via WhatsApp e non solo ai vostri contatti. Considerando che sono le donne a essere le più bersagliate dall’ironia che accompagna questa giornata, vi diamo un suggerimento originale per gli auguri della Befana in modo da sdrammatizzare la pandemia e smontare qualsivoglia luogo comune: “Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando, volate ad almeno un metro di distanza dalle altre. Buon lavoro!”.

Invece, un classico per gli auguri della Befana che viene riproposto ogni anno è il seguente: “A.B.I. – Associazione Befane Italiane. Gentili socie, vi preghiamo gentilmente di rinnovare entro il 6 gennaio le vostre tessere annuali. Auguri a tutte!”. C’è anche chi ha ricevuto o riceverà una risposta al suo curriculum da Befana: “Abbiamo ricevuto il suo curriculum. Tra le tante candidate, è stata selezionata lei per aspetto e presenza. Passi a ritirare la sua scopa: è assunta!”. O, ancora più tranchant: “Se quando arriva la Befana ti guarda, piange e ti abbraccia, cerca di capirla, non sapeva di avere una sorella gemella… Auguri!”.

AUGURI BEFANA 2022: LE FILASTROCCHE PIÙ BELLE PER L’EPIFANIA

Sempre attuali per gli auguri Befana 2022 le poesie/filastrocche del maestro Gianni Rodari sull’Epifania. Ad esempio, sui social circola un suo simpatico componimento: “O cara Befana, prendi un trenino che fermi a casa d’ogni bambino, che fermi alle case dei poveretti, con tanti doni e tanti confetti”. E, ancora: “Viene, viene la Befana da una terra assai lontana, così lontana che non c’è… la Befana, sai chi è?”.

Infine, da “La Befana con il razzo”, ricaviamo il seguente spunto, che conquisterà tanto i grandi quanto i più piccini: “La Befana quest’anno è arrivata a bordo di un razzo, con armadi zeppi di doni. Davanti ad ogni armadio, c’era un robot elettronico con tutti gli indirizzi dei bambini. Non solo dei buoni, ma di tutti: perché bambini cattivi non ne esistono, e la Befana, finalmente, lo ha imparato”.

