AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020/ Frasi per WhatsApp “Occhio alle scope!”

Mancano solo due giorni all’arrivo della Befana. Fra 48 ore potremo finalmente fare gli auguri per l’arrivo dell’Epifania 2020, il giorno in cui la vecchina con la scopa porta dolci o carbone ai bambini, e in cui si è soliti prendere in giro con leggerezza le donne della propria vita, che sia la fidanzata, la mamma, la nonna, un’amica o una collega di lavoro. Il web è pieno zeppo di frasi che possono essere utilizzate sia come messaggi da spedire via WhatsApp, ma anche, come post per i social, a cominciare da Facebook e Twitter. La maggior parte sono decisamente ironici, come ad esempio questo messaggio da utilizzare fra amiche: “Oggi è la Befana volevo farti gli auguri, sperando di non scontrarci di nuovo con le scope! Tanti auguri amica mia!”. Anche questo riservato al gentil sesso: “Promemoria: ci vediamo il pomeriggio del 5 Gennaio per i preparativi, per dividerci le zone e per la consueta revisione della scopa dal meccanico… poi attacchiamo a lavorare a mezzanotte in punto. Avvisa anche le altre!”. Proseguiamo con: “Alcuni consigli per stasera: 1) Copriti bene, farà freddo 2) Occhio alla nebbia e al traffico aereo 3) Allaccia le cinture anche se sei su una scopa! Auguri!”. Con questo si cerca invece di utilizzare il bastone e la carota: “Essendo la tua festa così come quella di tutte le donne, ti faccio tantissimi auguri di Buona Epifania. Sei La mia befana preferita!”. Simpatico questo pensiero: “Auguri, ma mi raccomando: non lasciare la scopa in divieto di sosta!”. E ancora: “Non farti vedere in giro stanotte: non vorrei mai che qualcuno ti chiedesse di fare gli straordinari… Tanto auguri!”. Infine, rivolto alla propria dolce metà: “Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi… ma l’Epifania? Ovviamente con la mia bellissima Befana. Tanti auguri amore mio!”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: FRASI E MESSAGGI DIVERTENTI

Non ci sono solo frasi romantiche o colte per gli auguri della Befana, per lanciare un messaggio di Buona Epifania 2020. Si riesce anche con l’ironia spesso a dare un taglio diverso grazie all’umorismo. È così che, sempre con educazione, si può anche scherzare in merito a questa festività che chiude il ciclo di Natale: “Cara collega le signore delle pulizie lamentano di non trovare più una scopa, l’hai per caso presa tu”, “Visto che ogni 6 gennaio devo sostituirti sul posto di lavoro e controllarti i figli a casa, potresti tenerne conto quando mi prepari la calza”, “Se non sapessi il perché sarei gelosa del fatto che mio marito e i miei figli oggi non fanno che parlare di te”. Tra uno scherzo e l’altro ci troviamo di fronte anche a battute per scherzare con le nostre amiche. Attenzione ovviamente a ferire le persone che possano essere permalose e magari pensare di trovarsi di fronte a delle offese. Dare della Befana in alcune culture può essere anche visto in accezione negativa, ma comunque va specificato che se gli scherzi vengono effettuati in maniera simpatica e quando si ha confidenza.

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: LE FILASTROCCHE DI GIANNI RODARI

Tra gli auguri per la Befana più insoliti e curiosi ci sono anche le filastrocche dello scrittore Gianni Rodari. Noto per i suoi racconti che conquistano anche i più piccoli lo scrittore specifica: “La Befana, cara vecchietta, va all’antica, senza fretta. Non prende mica l’aeroplano per volare dal monte al piano, si fida soltanto, la cara vecchina della sua scopa di saggina befè così che poi succede che la Befana non si vede! Ha fatto tardi fra i nuvoloni, e molti restano senza doni! Io quasi, nel mio buon cuore, vorrei regalarle un micromotore, perché arrivi dappertutto col tempo bello o col tempo brutto. Un po’ di progresso e di velocità per dare a tutti la felicità”. Sicuramente questo è un modo singolare e carino per augurare i propri migliori auspici in vista di questa splendida festività. Andiamo anche a leggerne un’altra: “Viene viene la Befana da una terra assai lontana, così lontana che non c’è… la Befana, sai chi è? La Befana viene viene, se stai zitto la senti bene: se stai zitto ti addormenti, la Befana più non senti. La Befana, poveretta, si confonde per la fretta: invece del treno che avevo ordinato un po’ di carbone mi ha lasciato“.

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: LE FRASI CELEBRI

Anche per gli auguri della Befana, per una buona Epifania 2020, arrivano le frasi celebri. Quella più classica e scontata è “L’Epifania tutte le feste porta via“, che racconta come le festività natalizie siano ormai messe da parte con le varie attività pronte a ripartire. C’è poi chi ha pensieri invece un po’ più legati alla religione: “I Re Magi arrivano davanti al tuo cuore, portando con loro un minerale che sia la Speranza, un profumo di Gioia e uno scrigno di Serenità. Felicità Epifania!”. Sono diversi anche gli auguri legati a proverbi molto noti, tra questi: “Di Befana, la rapa è vana”. Interessante dunque è andare a cercare nella tradizione quelli che possano essere degli auguri fatti ad hoc per un’occasione molto simpatica come questa. Al di là dell’accezione religiosa del caso, comunque molto importante, questa giornata è molto amata dai bambini che ricevono in dono le calze con le caramelle all’interno.



