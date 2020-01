AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020/ Frasi, poesie, battute, Re Magi e…fede

“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte” o “L’Epifania tutte le feste porta via”. Quante volte avete ascoltato o recitato queste frasi? Ma oggi, 6 gennaio 2020, non potete pensare di cavarvela con dei messaggi d’auguri scontati, riciclati decine di volte, privi di quel “pathos” che rende apprezzato un pensiero verso l’altro. E allora ecco spiegato il perché di questo articolo, nato con l’intento di consigliarvi delle frasi che si rivelino divertenti, profonde, stuzzicanti, ironiche, riflessive. Insomma, che si adattino al vostro stato d’animo ma soprattutto alla persona che deve ricevere i vostri auguri. Per cominciare è impossibile non partire dallo spirito che anima questa festa, quello religioso. E allora ecco un messaggio inerente i Re Magi, grandi protagonisti dell’Epifania, firmato da Papa Francesco: “Offrire. Arrivati da Gesù, dopo il lungo viaggio, i Magi fanno come Lui: donano. Gesù è lì per offrire la vita, essi offrono i loro beni preziosi: oro, incenso e mirra. Il Vangelo si realizza quando il cammino della vita giunge al dono. Donare gratuitamente, per il Signore, senza aspettarsi qualcosa in cambio: questo è segno certo di aver trovato Gesù”.

FRASI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: LE BATTUTE MIGLIORI DAI SOCIAL

Se pensate all’Epifania come ad una festa soltanto legata alla figura folkloristica della Befana, allora ecco per voi un repertorio di frasi che – ne siamo certi – strapperanno più di un sorriso alla vostra interlocutrice. In quest’epoca siamo fortunati: non c’è bisogno infatti di fare ricorso a chissà quali saggi autori per trovare delle citazioni di un certo livello. No, basta fare un giro sui social. Lì magari potete trovare le perle dell’utente “masse78”, che sintetizza così lo spirito delle feste, parafrasando Branduardi e la sua “Fiera dell’Est”: “E venne la Befana. Che si mangiò Capodanno. Che bruciò Santo Stefano. Che spense il Natale. Che come tutti gli anni, 10 chili in più ci lasciò”. E ancora, tra le domande esistenziali: “Chi siamo? Da dove veniamo? C’è vita su Marte? Per Befana avrò digerito quello che ho mangiato a Natale?”.

FRASI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: DITELO CON UNA POESIA

Non siete ancora soddisfati delle frasi d’auguri sulla Befana che vi abbiamo proposto? Andiamo avanti. Puntiamo sull’usato sicuro, Gianni Rodari ne “La Freccia Azzurra” non tradisce: “Signora Befana, ho sentito tanto parlare di lei ma non ho mai ricevuto un dono, né grande né piccolo. Questa sera lascerò la luce accesa: spero di riuscire a vederla quando lei passerà di qui, così le potrò dire a voce quello che vorrei. Siccome però ho paura di addormentarmi le scrivo questo biglietto. La prego molto, signora Befana mi accontenti: io sono un bambino buono, lo dicono tutti, e lo sarò anche di più se lei mi farà felice. Altrimenti, a che cosa mi serve essere un bambino buono?”. Sempre per privilegiare l’aspetto poetico di questa festa, chiudiamo con i versi di Giovanni Pascoli da “La Befana”: “La Befana va sul monte. | Ciò che vede e ciò che vide: | c’è chi piange e c’è chi ride; | essa ha nuvoli alla fronte, | mentre sta sul bianco monte”.



