Auguri Befana, buona Epifania 2020/ Le frasi più divertenti ma anche romantiche

Ancora tre giorni, poi potremo fare gli auguri della befana per l’Epifania 2020. Il prossimo 6 gennaio saranno milioni gli italiani che si scambieranno dolci, magari dentro ad una calza, e che si ritroveranno attorno ad un tavolo per un giorno di festa un po’ malinconico, visto che manderà in archivio il periodo natalizio, salutandolo fino al prossimo autunno. Perchè del resto si sa, l’Epifania tutte le feste le porta via… Nel contempo, fra tre giorni, saranno svariati coloro che ne approfitteranno per fare degli auguri simpatici alle donne della loro vita, che siano le loro fidanzate, le loro madri, amiche, colleghe di lavoro e quant’altro. Noi abbiamo voluto selezionare una serie di frasi e di messaggi d’auguri, con l’obiettivo di aiutare coloro che cercassero qualcosa di originale e non il classico “Tanti auguri Befana!”. Incominciamo con questo pensiero: “Abbiamo ricevuto il suo curriculum è stata selezionata tra molte per aspetto e presenza, passi a ritirare la scopa: è assunta!”.

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: “ABI, ASSOCIAZIONE BEFANE ITALIANE…”

Simile questa frase d’auguri divertente e originale nel contempo: “Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente nuova Miss Befana dell’anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la Sua meritatissima scopa!”. E ancora: “A.B.I. Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo di rinnovare la sua tessera annuale entro il 6 Gennaio”. Qualora invece foste alla ricerca di un messaggio d’auguri romantico, per una Befana speciale: “Tanti auguri alla più dolce delle Befane, che non ha bisogno della scopa per farmi volare, perché mi basta un suo sorriso. Buona Epifania amore mio!”. Una frase d’auguri in rima per una nonna: “Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!”. Infine, sempre dedicata alla propria bella: “Befanina, befanina, fa che io trovi domattina, né regali né balocchi, ma il colore dei tuoi occhi, che mi dicon con calore: “è sol per te tutto il mio amore”!”.

