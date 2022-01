Auguri Befana, buona Epifania 2022/ Frasi ironiche: “Non farti vedere stanotte!”

Auguri buona Befana 2022: come strappare un sorriso a parenti e amici

Sappiamo che non vedi l’ora di scegliere le frasi migliori da inviare alle donne della tua vita come auguri di buona Befana 2022, dato che la festa dell’Epifania cadrà tra poco meno di 24 ore. Mogli, fidanzate, amiche e parenti storceranno sicuramente il naso ad essere paragonate alla vecchietta che viene celebrata il 6 gennaio, ma sicuramente con un pensiero divertente riuscirai a strappare loro un sorriso. È d’obbligo, in tal senso, impegnarsi a scegliere il messaggio più simpatico che ci sia! Sul web è possibile tantissimi, vediamone qualcuna.

“Natale con i tuoi e Capodanno con chi vuoi… ma l’Epifania? Ovviamente con la mia bellissima Befana. Tanti auguri amore mio!”, questo uno ad hoc per la propria compagna. E ancora: “Non farti vedere in giro stanotte: non vorrei mai che qualcuno ti chiedesse di fare gli straordinari… Tanti auguri!”; “Se la Befana, vedendoti, dovesse buttarsi ai tuoi piedi e cominciasse a piangere… capiscila, ha paura che le freghi il lavoro!”; “È previsto un improvviso abbassamento delle temperature per la notte della Befana. Mi raccomando, copriti bene!”.

Auguri Befana, buona Epifania 2022: le frasi più divertenti in sms e su Whatsapp

Continuiamo la carrellata di frasi di auguri Befana e di buona Epifania 2022. Se volete prendere spunto dai temi di attualità, potrete sfruttare qualche frase ad hoc relativa al periodo che stiamo vivendo. Eccone una da inviare alle amiche il 6 gennaio: “Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando, volate ad almeno un metro di distanza dalle altre. Buon lavoro!”. E ancora: “Quest’anno ci sono nuovi incentivi per chi acquista un nuovo veicolo elettrico. Approfittane per rottamare la tua vecchia scopa. Buona festa della Befana, auguri!”.

Non è finita qui! Abbiamo ancora qualche pensiero divertente da proporvi. Uno di questi è da vero e proprio capo d’azienda: “Avendo preso visione del suo curriculum e delle sue foto, abbiamo deciso di assumerla. Si presenti per il ritiro della scopa entro il 6 gennaio”. Infine: “La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Epifania! Auguri buona Befana!”.



