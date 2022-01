Auguri Befana, buona Epifania 2022/ Frasi ironiche WhatsApp: “Non solo scarpe rotte…”

Fra soli tre giorni sarà già tempo di inviare i messaggi WhatsApp di auguri Befana (buona Epifania 2022) a tutti i vostri contatti. Giovedì 6 gennaio sarà la classica, anzi, “proverbiale” giornata che spazzerà via tutte le Feste e le manderà in soffitta, anche se, in tal senso, l’appendice del “ponte” di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 regalerà la falsa impressione che queste possano continuare per ulteriori 72 ore. Avete già pensato alle frasi da mandare ad amici (soprattutto amiche, in questo caso) e parenti? Noi de “Il Sussidiario” ve ne suggeriamo alcuni che potrebbero fare al caso vostro, precisando che l’ironia che permea alcuni di essi deve essere letta e percepita del tutto priva di intenti offensivi nei confronti del genere femminile, spesso bersagliato in occasione dell’Epifania.

Esaurita tale premessa, partiamo con la prima frase: “Sai che quest’anno dalla Lapponia hanno deciso di donare una ricompensa a chi riesce a trovare la Befana? Pare sia scappata perché stanca di viaggiare e distribuire regali durante le notti gelide. Beh, visto che io so dove ti nascondi, posso dire a tutti dove ti trovi e accaparrarmi tutti i soldi? A parte gli scherzi, ti voglio bene amica mia! Trascorri bene questa giornata di festa in allegria!”.

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2022: “TACCHI A SPILLO E MINIGONNE, ALTRO CHE SCOPA DI PAGLIA!”

Passiamo adesso ad altri due suggerimenti scherzosi per gli auguri Befana: “Chi ha detto che la Befana debba per forza andare in giro con la scopa di paglia, un cappello strambo e le scarpe tutte rotte? Tu vai in giro coi tacchi a spillo e le minigonne, eppure sei comunque una di loro; sei talmente speciale che riesci a distinguerti anche tra le Befane! Buona festa dell’Epifania; ricordati di lasciare a me, la tua amica del cuore, i migliori dolcetti all’interno della calza questa notte!”.

Infine, un ulteriore interrogativo: “Chi ha detto che avere come amica una Befana non sia vantaggioso? Posso avere ogni anno tutti i regali che voglio senza nemmeno disturbarmi di andare a comprarli in prima persona, perché sei proprio tu che ogni anno vieni e lasci appesi al caminetto sempre i regali che desidero! Beh, in fondo chi mi conosce meglio di te? Cara mia migliore amica, ti auguro di vivere una splendida giornata all’insegna della felicità e della gioia in famiglia”.



