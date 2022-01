Auguri Befana, buona Epifania 2022/ Le frasi: “Carbone, caramelle o dolcetti?”

Sono tantissime le frasi d’auguri per una buona Befana 2022, la festa dell’Epifania che cadrà fra 48 ore, il prossimo 6 gennaio. Ovviamente la maggior parte sono ironiche, visto che quasi sempre, quando si pensa alla Befana, si cerca di ironizzare nei confronti del gentil sesso. Ad esempio segnaliamo: “Avendo preso visione del suo curriculum e delle sue foto, abbiamo deciso di assumerla. Si presenti per il ritiro della scopa entro il 6 gennaio”. Ma anche: “Quest’anno cosa mi porterai? Carbone, caramelle o dolcetti? Non importa, tanto ti vorrò bene comunque. Tanti auguri mia spendida Befana!”.

Auguri Befana, buona Epifania 2022: le frasi/ “Amore mio non serve che ti travesti”

Attenzione a questa ricerca di lavoro per sole befane: “Ricerchiamo donne dinamiche, volenterose, di tutte le età, anche senza esperienza di volo. La Befana non ne ha bisogno, le viene naturale… Auguri!”. C’è chi si rivolge alla sua ‘befana del cuore’, una frase d’auguri sicuramente ironica e nel contempo romantica: “Se tutte le Befane fossero come te, staremmo tutti davanti al camino in attesa di vederti arrivare… Tanti auguri amore mio!”.

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2022/ Frasi divertenti: "Hai revisionato la scopa?"

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2022: “SPERIAMO DI NON SCONTRARCI CON LE SCOPE”

Spazio ad una frase d’auguri per l’Epifania 2022 da scambiarsi fra amiche: “Oggi è la Befana volevo farti gli auguri, sperando di non scontrarci di nuovo con le scope! Tanti auguri amica mia!”. E ancora: “Auguri a tutte quelle donne che, anche solo con una semplice scopa, sanno spazzare via tutti i problemi!”.

Altro messaggio d’auguri da befana a befana: “Promemoria: ci vediamo il pomeriggio del 5 Gennaio per i preparativi, per dividerci le zone e per la consueta revisione della scopa dal meccanico… poi attacchiamo a lavorare a mezzanotte in punto. Avvisa anche le altre!”. Chiudiamo questo nuovo excursus sulle frasi d’auguri per la befana e per l’Epifania 2022 con queste parole: “Essendo la tua festa così come quella di tutte le donne, ti faccio tantissimi auguri di Buona Epifania. Sei la mia Befana preferita!”. Appuntamento a breve per un nuovo aggiornamento con molti altri esempi.

