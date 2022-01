Auguri Befana, buona Epifania 2022/ Le frasi da inviare su Whatsapp il 6 gennaio

La festa della Befana si avvicina ed è dunque il momento di andare a caccia delle migliori frasi di auguri di Buona Epifania 2022. Il 6 gennaio nella tradizione cristiana si celebra infatti la manifestazione di Dio incarnato in Gesù Cristo al mondo, che è rappresentata dalla visita al bambino dei Re Magi. Secondo alcune credenze essi chiesero ad una donna anziana di unirsi a loro, ma lei rifiutò. Poi, dopo essersene pentita, preparò un sacco pieno di dolci da donargli, ma non riuscì più a trovarli. È così che li donò di casa in casa ai più piccoli.

L’Epifania unisce dunque tradizione cristiana e pre-cristiana, oltre che credenze quasi magiche e atee. Fin dai primi anni di vita ad ogni modo ai bambini viene annunciata come una festa gioiosa, in cui potranno godersi tante leccornie. “La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana viva viva la Befana!”, così recita la famosa filastrocca. Se sei in cerca di altre frasi da inviare su Whatsapp ad amici e parenti in occasione del 6 gennaio, però, sei nel posto giusto.

Auguri Befana, buona Epifania 2022: quali frasi inviare

Diamo inizio alla carrellata di frasi di auguri per la Befana e di buona Epifania 2022 da inviare su Whatsapp, Telegram e sui social network. Partiamo da quelle che si riferiscono alla tradizione religiosa della festa del 6 gennaio: “I Re Magi arrivino dinanzi al tuo cuore portanto con loro: un minerale che sia Speranza, un profumo di Gioia e uno scrigno di Serenità. Felice Epifania!”. E ancora: “Il mio augurio per questa Epifania è che il nostro cammino possa essere sempre illuminato dalla buona stella… come accadde ai tre Re Magi”.

Adesso, invece, spazio ai pensieri più divertenti. Ce ne sono tantissimi con cui puoi prendere in giro amiche e parenti con affetto. “Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando, volate ad almeno un metro di distanza dalle altre. Buon lavoro!”, questa per rimanere in tema col momento che stiamo vivendo. Oppure: “Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro!”. Infine: “Auguri, ma mi raccomando: non lasciare la scopa in divieto di sosta!”.



