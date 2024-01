Auguri Befana, buona Epifania 2024/ Frasi religiose: “Che la stella cometa ti guidi verso gioia e serenità”

L’Epifania 2024 è sempre più vicina ed è arrivato il momento per iniziare a cercare le migliori frasi per gli auguri di buona Befana da inviare a tutti i nostri amici e parenti per farli sentire apprezzati e pensati anche in questa giornata! Come in ogni festività, la nostra redazione vi accompagnerà in tutti questi giorni, indicando una selezione delle migliori frasi, tra citazioni e pensieri di personaggi famosi, a tema, pronte per essere scelte ed inviate il 6 gennaio!

EPIFANIA, COS’È E COSA SI FESTEGGIA/ I Re Magi, il Bambin Gesù e Papa Ratzinger

Scegliere le migliori frasi per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024 potrebbe non essere un lavoro semplice, specialmente se fossimo persone che ci tengono a fare una bella figura, optando per frasi e pensieri unici. Ma cominciamo subito a scaldarci proprio con una frase simpatica, ovvero: “A me la Befana nella calza ha lasciato un messaggio: ‘Mettiti a dieta che le feste sono finite’“. Oppure, tra le tante frasi di auguri di buona befana ed Epifania 2024 potremmo optare per: “Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri“.

EPIFANIA, COS’È E COSA SI FESTEGGIA/ I Re Magi, il Bambin Gesù e Papa Ratzinger

Frasi auguri buona befana ed Epifania 2024 a tema religioso

In vista del prossimo aggiornamento alla selezione di frasi per gli auguri di buona befana ed Epifania 2024, continuiamo la nostra prima carrellata con alcuni pensieri più classici e meno divertenti, dedicati al vero animo della festa. Per esempio: “Nel giorno dell’Epifania, possa la luce di Cristo illuminare il tuo cammino e portarti gioia, pace e benedizioni“; o anche: “Che l’Epifania, festa della manifestazione di Gesù al mondo, riempia il tuo cuore di fede, speranza e amore“.

Similmente, tra le frasi utili per fare gli auguri di buona befana ed Epifania 2024 a tutti i nostri amici e parenti, potremmo optare per: “Auguro che l’Epifania porti la presenza divina di Gesù nel tuo cuore e nella tua famiglia, portando pace e armonia“; o per: “Nel giorno dell’Epifania, possa la stella cometa guidarti verso la strada della gioia, della prosperità e della serenità“.

EPIFANIA, COS’È E COSA SI FESTEGGIA/ I Re Magi, il Bambin Gesù e Papa Ratzinger

© RIPRODUZIONE RISERVATA