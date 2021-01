Auguri Befana, frasi Buona Epifania 2021/ Via WhatsApp: divertenti, su fede e Re Magi

È arrivato il momento di preparare le frasi di auguri per la Befana e di una Buona Epifania 2021. Ora che abbiamo finito di mandarli per Natale e Capodanno, dobbiamo andare vanti e pensare alla prima festività del nuovo anno, l’ultima se consideriamo il “blocco” delle festività natalizie. Il 6 gennaio, si sa, tutte le feste si porta via. La tradizione cattolica celebra l’arrivo dei tre Re Magi davanti a Gesù bambino, ma c’è in parallelo una festa pagana che celebra la Befana, una donna molto anziana che viaggia su una scopa visitando i bambini e mettendo doni nelle loro calze lasciate sul camino o vicino alla finestra la sera prima. Considerando il momento particolare, legato alla pandemia Covid, siamo certi che prenderà tutte le precauzioni necessarie…

Nel frattempo, però, bisogna pensare alle frasi di auguri da inviare, ad esempio, via WhatsApp. La maggior parte sono ironiche, da girare alle donne che si conoscono: «Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!», «Volevo solo ringraziarti per il bel regalo che mi hai fatto trovare nella calza. Auguri!». Se invece è la vostra fidanzata o vostra moglie, allora è meglio non farla arrabbiare: «Tanti auguri alla più dolce delle befane, che non ha bisogno della scopa per farmi volare, perché mi basta un suo sorriso. Buona Epifania amore mio!».

AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2021: FRASI SU FEDE E RE MAGI

Naturalmente tra tutte le frasi di auguri per la Befana 2021 e di Buona Epifania non ci sono solo quelle dedicate all’anziana sulla scopa. C’è anche una selezione a cui potete far riferimento per auguri più profondi e sentiti. «Il mio augurio per questa Epifania è che il nostro cammino possa essere sempre illuminato dalla buona stella… come accadde ai tre Re Magi», ne è un esempio. Si fa riferimento alla tradizione cattolica anche in quest’altra frase che vi suggeriamo per gli auguri: «I Re Magi arrivino dinanzi al tuo cuore portanto con loro: un minerale che sia Speranza, un profumo di Gioia e uno scrigno di Serenità. Felice Epifania!». Si può anche unire il sacro al profano: «Goditi la magia di questa splendida giornata, come quando eravamo bambini. Ti auguro tanto carbone, ma di quello dolce! Buona festa della Befana!». C’è anche la versione degli auguri in rima: «Un bel messaggio di dolcissimi auguri: con carboni e dolcetti, riempie le calze sui caminetti, sulla scopa vola via, con i doni nella scia! Al risveglio con stupore ti ringraziamo per il tuo amore!». Infine, vi proponiamo: «È bello pensare che le storie sulla Befana siano senza tempo, ed è bello sapere che qualcuno ti porti balocchi, ma anche sogni… Buona Epifania!».



