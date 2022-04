Auguri buon 1 maggio 2022/ Frasi per colleghi e amici: “Senza lavoro, nulla…”

Auguri di buon 1 maggio 2022: uno spunto dalla Costituzione

Nel giorno della festa dei Lavoratori, si usa fare gli auguri di buon 1 maggio, una data nella quale si ricordano tutte le persone che hanno combattuto con la propria vita – spesso perdendola – per conquistare i propri diritti e lasciare alle generazioni future un mondo fatto di parità salariale, diritto allo sciopero, paghe adeguate e molto altro. Alcune conquiste sono state raggiunte, su altre c’è ancora molto da lavorare e proprio per questo quella del 1 maggio è una data importantissima per tutti coloro i quali lavorano e per coloro che invece lo faranno in futuro. Fare gli auguri di buon 1 maggio 2022 è un modo per celebrare il lavoro e ricordarne l’importanza. Vediamo allora alcune frasi da inviare.

Tra le frasi sul lavoro per fare gli auguri di buon 1 maggio 2022 c’è sicuramente una che più di tutte merita di essere citata: il primo articolo della Costituzione Italiana. Nella madre di tutte le Leggi, promulgata nel 1948, si legge: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione“. Una frase semplice ma d’impatto per un Paese che, tra l’alti e bassi, ha costruito la sua storia sulla dignità del lavoro.

Auguri di buon 1 maggio 2022: le frasi da inviare via Whatsapp

Vediamo poi alcune frasi di auguri di buon 1 maggio pronunciate da filosofi o persone famose: “Essere l’uomo più ricco del cimitero non ha importanza. Ciò che conta è andare a letto la sera sapendo di aver fatto qualcosa di grande”, diceva Steve Jobs. Sofocle, invece, ci ricordava già migliaia di anni fa l’importanza dell’arte del lavorare: “Senza lavoro nulla prospera”, scriveva. Bertrand Russell invece parlava così: “L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto per se stesso”.

Per fare gli auguri di un buon 1 maggio 2022 si può anche fare affidamento su semplici pensieri che siano però d’impatto. “In questo giorno così importante per noi lavoratori, ti auguro di trovare sempre il bello nel tuo lavoro e la forza per alzarti ogni giorno consapevole di dare, con il tuo impegno e la tua perseveranza, un esempio importante alle generazioni future” si può scrivere ad un collega. A chi invece è in cerca del primo impiego, possiamo scrivere: “Nel giorno della festa dei lavoratori ti auguro di vedere preso realizzati i tuoi desideri. Che il mestiere dei tuoi sogni diventi presto realtà e ti gratifichi come meriti”.











