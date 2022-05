Auguri Buon 1 maggio 2022/ Frasi per la Festa dei Lavoro: da Van Gogh al Papa…

FRASI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2022 PER LA FESTA DEL LAVORO

Oggi 1 maggio 2022 si celebra la Festa del lavoro ed è quindi il giorno in cui fare auguri speciali a chi ha la fortuna di avere un’occupazione, ma anche a chi ne sogna una, a chi ha perso il lavoro e ne cerca uno nuovo. Come ci sono frasi per ogni occasione, ve ne sono nel caso degli auguri di buon 1 Maggio anche per parenti, amici e colleghi da inviare via WhatsApp, sms o social. Possiamo affidarci alle grandi personalità del passato, che ci vengono in aiuto per ispirarci.

Pensiamo ad esempio ad una frase del pittore Vincent Van Gogh: «Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente». L’aforisma più noto tra quelli dedicati al mondo del lavoro è attribuito a Charles Darwin: «Il lavoro nobilita l’uomo». Ma lo stesso si può dire di quello attribuito a Confucio: «Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua». Un modo perché gli auguri di buon 1 maggio 2022 consentano a tutti di vedere i propri sogni realizzati e dedicarsi al lavoro che davvero amano. Un concetto simile a quello espresso da Coco Chanel: «C’è un momento per lavorare e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione».

AUGURI BUON 1 MAGGIO 2022: FRASI CELEBRI

Per gli auguri di Buon 1 maggio 2022 in questa Festa del lavoro potete anche affidarvi alle parole dell’imprenditore Adriano Olivetti. «Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo». Ma possono tornarvi utili anche quelle del musicista John Lennon: «Lavoro è vita, e senza quello esistono solo paura e insicurezza». Tra le frasi significative per fare gli auguri di Buon 1 Maggio 2022 anche quella di Thomas Edison: «Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro».

Ma questo è un giorno che rappresenta anche un’occasione per riflettere sulle condizioni del lavoro e dei lavoratori. In questo caso, ci viene in aiuto Papa Francesco, che ha sempre riposto grande attenzione anche su questo tema e che potete usare per fare gli auguri di Buon 1 maggio 2022: «Quanto vorrei vedere tutti con un lavoro decente! È una cosa essenziale per la dignità umana». Non lo disse L’1 maggio, ma il 24 giugno 2014 in un tweet significativo.











