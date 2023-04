Auguri buon 1 Maggio 2023/ Frasi, pensieri e aforismi per la Festa dei lavoratori

BUON 1° MAGGIO 2023: LE MIGLIORI FRASI D’AUGURI PER LA FESTA DEI LAVORATORI

Si avvicina sempre di più il 1° maggio 2023, celebrato come Festa dei Lavoratori per ricordare tutti i grandi e storici sacrifici fatti dagli operai di tutto il mondo per ottenere la grande maggioranza di diritti di cui oggi possimo godere. Per celebrare e rendere grande questa festa un’ottima idea è quella di ricordarsi di fare gli auguri a tutti i nostri amici e parenti lavoratori, che in questo 1° maggio godranno di una giornata libera dal lavoro.

Noi de ilSussidiario.net abbiamo raccolto, e continueremo a farlo, una serie di frasi di auguri, pensieri e aforismi di buon 1° maggio e buona Festa dei Lavoratori 2023 che possono essere facilmente copiati e incollati su WhatsApp per fare gli auguri ad amici e parenti oppure sui propri profili social per ricordare e festeggiare questa particolare giornata! Partiamo subito, per esempio, con una frase trovata online, di cui non si conosce l’autore: “Ricordando i tanti lavoratori che hanno lottato e subito ingiustizie per migliorare le nostre vite dandoci diritti e dignità, auguro a tutti un fantastico 1° maggio”.

FRASI AUGURI BUON 1° MAGGIO E FESTA DEI LAVORATORI 2023: DA PERTINI A SAN FRANCESCO

Nel corso di tutte queste giornate continueremo a raccogliere per voi le migliori frasi per fare gli auguri di buon 1° maggio 2023 e per la Festa dei Lavoratori, selezionate con cura sui social, oppure in generale sul web. Vale la pena ricordare, a tal proposito, le parole di Sandro Pertini: “Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo”.

Similmente, tra le tante frasi utili per gli auguri di buon 1° maggio e buona Festa dei Lavoratori 2023, possiamo anche optare per questo pensiero di San Francesco d’Assisi: “Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista”. Jerome Klapka Jerome, invece, disse ironicamente che “È impossibile godere a fondo l’ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare”. Infine, chiudiamo questa prima carrellata di frasi per gli auguri per il 1° maggio e la Festa dei Lavoratori con le parole di Leo Longanesi: “Una società fondata sul lavoro non sogna che il riposo”.











