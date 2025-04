Sono tante le frasi di auguri per un buon 1 maggio che stanno pullulando in queste ore sul web, del resto la festa dei lavoratori 2025 è sempre più vicina, di conseguenza aumenta l’offerta di pensieri da dedicare a tutti i lavoratori. Si comincia con queste parole: «Per questo primo maggio il mio augurio è che trascorriate una giornata piena di gioia, in compagnia dei vostri amici più cari che condividono ogni giorno la stessa fatica». Proseguiamo con: «Siamo lavoratori onesti e motivati. La nostra professione ci dà orgoglio e rappresenta la nostra ragione di vita. A me e a voi, con tutta la mia stima, un buon primo maggio!», un esempio classico di frase da pubblicare sui social per fare incetta di like.

Una frase di auguri per un buon 1 maggio 2025 da dedicare a chi è lontano: «Nonostante la lontananza che ci separa, vi auguro di trascorrere una giornata spensierata che vi ricarichi di energia per tornare al lavoro più motivati che mai. Felice primo maggio!». Infine queste parole per la Festa dei lavoratori, da inviare a tutti gli amici e ai colleghi di lavoro: «A tutti voi amici miei porgo i miei più cari auguri di un buon primo maggio, che sia all’insegna della gioia e che possiate essere circondati dall’affetto delle vostre famiglie».(aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025, FESTA DEI LAVORATORI. FRASI, CANZONI E POESIE PER IL PRIMO MAGGIO

Proseguendo nella nostra già avviata – nella giornata di ieri – ricerca delle frasi di auguri buon 1 maggio 2025 che vi stiamo lasciando con largo anticipo per potervi preparare a dovere in vista della Festa dei Lavoratori del prossimo giovedì, torniamo a confezionare un articolo di consigli e spunti dai quali potrete trarre liberamente attingere nel caso in cui stiate già progettando i vostri messaggini da inviare ad amici, parenti e – ovviamente – colleghi: ovviamente le possibilità di frasi per gli auguri buon 1 maggio 2025 sono tantissime e tra queste righe abbiamo deciso di concentrarci ancora una volta (esattamente come ieri!) su canzoni e poesie a tema che da sempre accompagnano i cortei!

“Se otto ore vi sembran poche,/ provate voi a lavorare/ e troverete la differenza/ di lavorar e di comandar“, citava – per esempio – la famosa canzone ‘Se otto ore vi sembran poche‘ la cui origine risulta essere ignota e che può diventare particolarmente utile per i vostri messaggi di auguri buon 1 maggio 2025; mentre un altro spunto potrebbe arrivare anche dalla canzone popolare ‘La lega‘ – e citiamo: “Sebben che siamo donne,/ paura non abbiamo:/ abbiamo delle belle buone lingue/ e ben ci difendiamo” – dedicata a tutte le donne lavoratrici.

AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025: CANZONI E POESIE PER LA FESTA DEI LAVORATORI

Similmente, le possibili canzoni da cui potreste trarre spunto – o anche più semplicemente allegarle ai vostri messaggi e alle storie che pubblicherete su Instagram, sempre siano disponibili nel database – per gli auguri buon 1 maggio 2025 sono tantissime e tra le varie possibilità vogliamo anche ricordarvi il pezzo ‘Miniera‘ cantato da Gabrè, musicato da Cesare Andrea Bixio e poi reinterpretato da decine e decine di artisti più o meno famosi.

Se – invece – voleste fare qualcosa di più (per così dire) ‘aulico’ per gli auguri buon 1 maggio 2025, vi ricordiamo che potreste anche rivolgervi alle tantissime poesie che sono state scritte nel corso dei secoli dedicate al mondo del lavoro e – soprattutto – ai lavoratori: un chiaro esempio è la famosa ‘L’io singolare proprio mio‘ scritta da Patrizia Cavalli; seguita da ‘Il curriculum‘ di Wislawa Szymborska e dalla famosissima filastrocca ‘Gli odori dei mestieri‘ scritta da Gianni Rodari.