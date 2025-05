Siamo infine arrivati alla Festa dei lavoratori che si celebra – ovviamente – nella giornata di oggi e con lei è arrivato il momento di lanciarci nell’ultimissima ricerca delle migliori frasi di auguri buon 1 maggio 2025 che proprio in queste ore potranno (e in un certo senso dovranno!) essere inviate a tutte le persone che vi stanno a cuore con le quali avete deciso di festeggiare – anche se distanti – questa sempre importantissima ricorrenza ricca di significati: come abbiamo fatto nel corso di tutte queste ultime giornate, torniamo qui a proporvi proprio una carrellata di spunti sulle frasi di auguri buon 1 maggio 2025, prontissime per tutti voi cari lettori!

Dato che il tempo – specialmente nei giorni di festa – è sempre poco ed è bene non sprecarlo, vogliamo entrare immediatamente nel vivo delle proposte sulle frasi di auguri buon 1 maggio 2025 lasciandovi fin da subito un simpatico (ma anche piuttosto serio) pensiero scritto da Khalil Gibran nella sua poesia ‘Il lavoro‘ – che comunque vi invitiamo a recuperare integralmente per avere tanti altri spunti -: “Oziare significa diventare estranei alle stagioni, e uscire dalla processione della vita (..) ed è nel mantenervi con fatica che voi in verità amate la vita“.

AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025: ALCUNE FRASI POETICHE DA INVIARE AD AMICI E PARENTI

“Non vi è per l’uomo – recita un’altra ottima frase che potreste usare per i vostri auguri buon 1 maggio 2025, scritta in questo caso dal poeta Samuel Smiles ed inserita nel suo componimento intitolato ‘Il lavoro‘ – pane più saporito/ di quello che egli si procura/ con il proprio lavoro fisico e intellettuale“; mentre se fosse la via della letteratura quella che avete scelto, allora vi invitiamo anche a recuperare altri bellissime testi dedicati al lavoro e – soprattutto – ai lavoratori come ‘I giusti‘ scritto da Jorge Luis Borges e ‘Ogni fatica vale‘ di Ada Negri.

Infine – ‘prima di chiudere questa prima carrellata e salutarci, per ora – vogliamo anche ricordarvi che se le frasi di auguri buon 1 maggio 2025 che trovate qui sopra non fossero di vostro gradimento, questo stesso articolo che state leggendo nel corso delle prossime ore verrà più volte aggiornato per aggiungere numerosi altri spunti tra i quali (ne siamo più che certi!) riuscirete sicuramente a trovare qualcosa che fa al caso vostro: tenetelo sott’occhio che non vi deluderà!