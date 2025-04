Tra solamente quattro giorni ci sarà la Festa dei lavoratori e visto che in questi giorni – proprio a causa del lavoro – gli impegni saranno sicuramente tanti in vista di un probabile weekend lungo per moltissimi tra voi cari lettori, noi ci affrettiamo a proporvi i primi auguri buon 1 maggio 2025 con una già ricca carrellata di spunti tra frasi, citazioni e pensieri famosi che vi torneranno certamente utili il prossimo giovedì: com’è facile intuire – specialmente se ci seguite assiduamente -, a questa prima selezione di auguri buon 1 maggio 2025 ne seguiranno moltissime altre simili in tutti i giorni da qui all’effettiva Festa dei lavoratori; naturalmente sempre originali e unici!

Immagini auguri buon 1 maggio 2025, Festa dei lavoratori/ Foto storiche, disegni e GIF da inviare su WhatsApp

Similmente, se foste alla ricerca di tantissimi spunti – magari perché avete molti colleghi a cui volete fare gli auguri durante il giorno di pausa – per noi quella di proporvi delle frasi di auguri buon 1 maggio 2025 è una consuetudine fissa da diversi anni: tra queste stesse pagine – infatti – potete trovare facilmente molti altri articoli simili a questo; e mentre ve ne lasciamo un paio di comodi semplicemente cliccando qui e qui, al contempo vi invitiamo a recuperarli tutti semplicemente cercandoli con la lente di ingrandimento in alto a destra!

Sono queste le cose che non devi mai fare in hotel

CANZONI E POESIE PER GLI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025: I MIGLIORI TESTI PER LA FESTA DEI LAVORATORI

Visto che comunque siete certamente qui solo per scoprire i nuovi auguri buon 1 maggio 2025 che abbiamo già scelto in vista della Festa dei lavoratori, vale la pena dare il via alla seconda parte di questo articolo e per farlo vi lasciamo un paio di titoli e autori: nel dettaglio abbiamo pensato a ‘Ai miei obblighi‘ di Pablo Neruda, a ‘Domande di un lettore operaio‘ di Bertolt Brecht e alla breve ‘Il lavoro‘ di Samuel Smiles; dicendovi che si tratta di tre famosissime poesie dalle quali potete tranquillamente trarre spunto per i vostri messaggi di auguri buon 1 maggio 2025!

Scommesse nuovo Papa, quote bookmaker e nuovi favoriti/ Sfida tra Parolin e Tagle, ma ChtGpt sceglie Zuppi

Similmente, continuando sulla stessa falsa riga, alle poesie potreste alternare (o anche allegare per dei messaggini ‘sonori’) delle canzoni altrettanto ottime per gli auguri buon 1 maggio 2025: tra le tante possibili, una particolarmente bella – che parla di due innamorati-lavoratori, partendo da una poesia di Italo Calvino – è sicuramente ‘Canzone triste‘ dei Cantacronache; senza mai dimenticare neppure il famoso e bellissimo ‘Inno del Primo Maggio‘ scritto e cantato da Pietro Gori!