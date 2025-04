Nella ‘vigilia’ del Primo maggio torniamo ancora una volta – la terza per questa settimana, senza contare tutte quelle degli anni passati – a proporvi una sempre ricchissima selezione di frasi di auguri buon 1 maggio 2025 con le quali potrete, comodamente seduti sul vostro divano godendovi il meritato riposo dagli obblighi lavorativi, celebrare con un messaggino la Festa dei lavoratori con tutti i vostri amici, colleghi e – perché no – parenti in modo certamente apprezzato!

Dato che manca sempre meno (ormai 24 ore scarse) si fa anche sempre più pressante la necessità di trovare le più originali e simpatiche frasi per gli auguri buon 1 maggio 2025 in modo da avere una piccola collezione personale rapidamente trasformabile in messaggi pronti all’invio su WhatsApp e proprio per venire incontro a tutti voi che avete tantissimi contatti ai quali volete fare i vostri auguri vi ricordiamo – come sempre facciamo – che di proposte per gli auguri buon 1 maggio 2025 su questo sito ce ne sono tantissime: per esempio in questo articolo, oppure anche in quest’altro; ma se voleste recuperarli tutti vi basterà cercarli con la lente d’ingrandimento che trovate in alto a destra!

SPUNTI MUSICALI PER I VOSTRI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2025: LE PIÙ FAMOSE ED AMATE CANZONI SUL LAVORO

Ora – visto che la ragione che vi ha portato su questo articolo è una sola – vale certamente la pena passare alla seconda parte lasciandovi (naturalmente!) le nostre prime proposte della giornata per gli auguri buon 1 maggio 2025: un esempio potrebbe essere “Vieni o Maggio t’aspettan le genti/ ti salutano i liberi cuori/ dolce Pasqua dei lavoratori/ vieni e splendi alla gloria del sol” tratta direttamente dal famoso ‘Inno del Primo maggio‘ scritto da Pietro Gori e pienissimo di spunti pronti per i vostri messaggi!

“Oggi – recita un’altra possibile frase per gli auguri buon 1 maggio 2025, questa volta tratta dalla canzone ‘Il nostro giorno‘ dell’amatissimo Giorgio Gaber – è maggio che ci invita/ ad unirci fino a sera per la nostra primavera/ forza amici in allegria questa nostra festa sia“; mentre se apprezzaste queste scelte musicali, allora vi invitiamo a recuperare anche i testi di brani come ‘Work song‘ di Nina Simone, la famosissima ‘Working class hero‘ di John Lennon e l’altrettanto famosa ‘L’operaio Gerolamo‘ di Lucio Dalla.