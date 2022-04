Auguri buon 1 maggio/ Frasi da inviare a colleghi e amici per la festa dei lavoratori

Auguri buon 1 maggio 2022: cosa scrivere a colleghi e amici?

Il 1 maggio si celebra la festa dei lavoratori. In questa data vengono infatti ricordate tutte le lotte, che in centinaia di anni, operai e non solo hanno fatto per guadagnare e rivendicare i propri diritti nel mondo del lavoro. In questa occasione vengono infatti ricordati tutti coloro i quali hanno combattuto in prima linea, scioperando o occupando fabbriche e mettendo anche a rischio la propria salute per ottenere ciò che spettava loro. Si tratta dunque di una giornata particolarmente importante che tutti i lavoratori dovrebbero tenere bene a mente. Ecco perché in questa giornata non è raro che si vogliano fare gli auguri di buon 1 maggio 2022 a colleghi o amici.

Cominciamo la rassegna con qualche frase generica da poter inviare a chi lavora con noi oppure ai nostri amici e parenti. Partiamo con delle parole dedicate a chi lavora o a chi ancora non ha avuto questa possibilità: “Auguri Buon 1 maggio 2022 a chi lavora e a chi vorrebbe lavorare…” oppure “Con la speranza che presto anche tu possa festeggiare questa ricorrenza, auguri di un buon 1 maggio 2022”. Con una frase si possono anche poi ricordare tutte le persone che hanno combattuto per i propri diritti sul mondo del lavoro: “A chi ha messo in pericolo la propria vita per permetterci, oggi, di essere trattati come collaboratori e non come schiavi. Auguri Buon 1 maggio a voi, che avete fatto dei diritti la vostra personale battaglia”.

Auguri buon 1 maggio 2022: le frasi di personaggi famosi, da Coco Chanel a Thomas Edison

Ci sono pochi frasi di auguri di buon 1 maggio 2022 non strettamente correlate con il mondo del lavoro. Ad esempio ricordiamone una di Coco Chanel: “C’è un momento per lavorare e uno per amare. Il che non lascia altro tempo a disposizione“. Un grande pittore passato alla storia come uno dei migliori, Vincent Van Gogh, disse: “Bisogna lavorare ed osare se si vuol vivere veramente”. Thomas Edison, in una sua frase, ribadì l’importanza del saper dividere l’io lavorativo da quello di tutti i giorni, cosa che non tutti riescono sempre a fare: “Le grandi occasioni vengono perse dalla maggior parte della gente perché sono vestite in tuta e assomigliano al lavoro”.

Il Dalai Lama disse: “Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità”. La frase più celebre si deve forse a Charles Darwin: “Il lavoro nobilita l’uomo”, e lo rende capace di decidere per il proprio destino. Concludiamo la rassegna con una bella frase di Thomas Jefferson che ci restituisce l’importanza del lavoro ma soprattutto di un lavoro che ci faccia star bene, che ci gratifichi e che ci renda sereni nell’affrontare ogni giorno, che sia in ufficio o in qualsiasi altro luogo: “Non sono né la ricchezza né la fama a dare la felicità, ma il lavoro e la tranquillità”.











