Manca sempre meno al 2 giugno 2025, quando si terrà la Festa della Repubblica. Anche quest’anno si celebrerà quella che è una delle date principali per il nostro Paese, ovvero, il giorno in cui gli italiani vennero chiamati a votare al referendum per scegliere fra monarchia e repubblica. Si ricorda quindi quanto avvenne il 2 giugno del 1946, con gli italiani che furono chiamati al voto, dividendosi quasi a metà visto che più di 10 milioni votarono per la monarchia, soprattutto al sud, e 12 milioni circa invece votarono per la Repubblica, quasi tutto il centronord.

Auguri buon 2 giugno 2025, Festa della Repubblica/ Frasi da inviare su WhatsApp ad amici e parenti

Per celebrare quella data importante per la storia del nostro Paese da qualche anno a questa parte, precisamente dal 2001, il 2 giugno, Festa della Repubblica, è diventato festivo, di conseguenza scuole e aziende chiuse. E’ un’occasione anche per scambiarsi delle frasi di auguri e la maggior parte riguarda ovviamente la storia della nostra nazione, le grandi citazioni sulla Repubblica.

Frasi auguri buona Festa della Repubblica italiana 2024/ "La cultura è fatta dai cuori del popolo"

AUGURI BUON 2 GIUGNO 2025, FESTA DELLA REPUBBLICA: UN PO’ DI FRASI

Chi vuole potrebbe pensare anche a delle parole più semplici, come ad esempio un classico “Buon 2 giugno 2025 e buona festa della repubblica a tutti!”, da postare sui propri canali social ma anche come messaggio di buongiorno da inviare al mattino su WhatsApp.

Un altra frase di auguri simile per il 2 giugno 2025 potrebbe essere: “Tanti auguri a tutti amici miei, buon 2 giugno e buona festa della Repubblica 2025. Passate una giornata spensierata a divertirvi, vi voglio bene”.

Ma anche: “Oggi, 2 giugno 2025, si festeggia la nostra Repubblica, viva l’Italia e viva il tricolore!”. La bandiera dell’Italia è proprio uno dei simboli più ricorrenti in questa giornata, e non mancano quindi le frasi d’auguri con la stessa protagonista, come ad esempio: “In questo 2 giugno 2025, in cui celebriamo la Festa della Repubblica, teniamo alte le nostre bandiere tricolori, teniamo alti i nostri cuori e uniamoci in un solo grande coro, viva l’Italia!”.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 2 GIUGNO 2024/ Le Frecce tricolore nei cieli di Roma

AUGURI BUON 2 GIUGNO 2025, FESTA DELLA REPUBBLICA: UN PO’ DI FRASI

C’è chi invece potrebbe scrivere: “In questo 2 giugno 2025, festa della repubblica, ricordiamo i nostri valorosi connazionali che nel 1946 scelsero la repubblica in favore della monarchia, dando il via alla storia moderna della nostra nazione, viva l’Italia!”. E ancora: “Che questo 2 giugno 2025, festa della repubblica, sia occasione per ricordarsi di essere orgogliosamente italiani: siamo il popolo più creativo, talentuoso e migliore che ci sia, non dimenticatevelo mai, viva l’Italia, viva la nostra nazione e il nostro Paese!”.

Potremmo anche utilizzare, come frase di auguri per il 2 giugno 2025, queste semplici parole: “Che questa giornata speciale sia piena di gioia e di amore per tutti voi, festeggiate insieme e divertitevi, con il tricolore nel cuore”.

Infine un’ultima frase d’auguri, dedicata ai più giovani: “Che questa giornata speciale del 2 giugno 2025, festa della repubblica, possa illuminare il cammino dei più giovani, che prendano come esempio i nostri avi e li guidano verso un cammino di pace e unione”