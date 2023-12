Auguri buon 2024 e felice anno nuovo/ Le migliori frasi da inviare ad amici e parenti su WhatsApp

Si avvicina sempre di più l’arrivo dell’anno nuovo e questo significa che siamo sempre più “in ritardo” per scegliere le migliori frasi per gli auguri di buon 2024 e felice anno nuovo. Questi, infatti, sono un vero e proprio must in qualsiasi festività perché ci permettono di dedicare un pensiero a qualche amico o parente, facendolo sentire apprezzato anche in questa lunga giornata con la quale, si spera, potremo lasciarci alle spalle i timori e i problemi di questo complicato 2023.

Immagini auguri buon anno 2024/ Le frasi: "Non sottovalutare mai il potere che hai di..."

Scegliere le frasi per gli auguri buon 2024 e felice anno nuovo, dunque, non è affatto una cosa da prendere alla leggera ed, in alcuni casi, potrebbe anche rivelarsi complicato. Per questa ragione, noi de ilSussidiario.net sia oggi che nei prossimi giorni vi seguiremo con questi articoli per proporvi selezioni sempre aggiornate delle migliori frasi e citazioni, sia di personaggi famosi che di film, libri e canzoni, per i vostri auguri di buon 2024 e felice anno nuovo. Un esempio, per scaldarci subito, è quanto disse Mark Twain, ovvero: “Capodanno! È il momento propizio per fare i buoni propositi annuali… E per iniziare la prossima settimana a disattenderli come al solito“, oppure anche “buoni propositi? Nah! Quest’anno pensa a divertirti, tira fuori quelli cattivi e goditela“.

CENONE DI CAPODANNO 2024/ 4,6 mln di italiani hanno scelto ristorante (e bollicine italiane) per festeggiare

Frasi di auguri per un buon 2024 e felice anno nuovo: scrittori, saggisti e poeti

Continuiamo, poi, questa prima carrellata di frasi per gli auguri di buon 2024 e felice anno nuovo con altre citazioni, tra cui quella della scrittrice Sarah Ban Breathnach, che disse: “Comincia questo meraviglioso anno nuovo credendo. Credi in te stesso. E credi che ci sia una sorgente d’amore – un dispensatore di sogni – che aspetta solo che tu gli chieda di aiutarti al fine di realizzare tutto quello che desideri“.

Un pensiero simile, che può essere un’ottima alternativa tra le frasi di auguri di buon 2024 e felice anno nuovo, la pronunciò anche il collega Thomas Stearns Eliot, secondo il quale: “Le parole dell’anno trascorso appartengono al linguaggio dell’anno trascorso: le parole dell’anno a venire attendono un’altra voce“. Benjamin Franklin, invece, suggerì: “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore“. Chiudiamo, per ora, questa prima selezione di frasi per gli auguri di buon 2024 e felice anno nuovo con il pensiero si Justin Brooks Atkinson: “Anche l’anno appena trascorso cade nel limbo silenzioso del passato. Lascialo perdere, perché era imperfetto, e grazie a dio può svanire per sempre“.

Auguri di Buon Anno e Capodanno 2024/ Frasi, pensieri e aforismi da dedicare: "Che sia il migliore inizio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA