Auguri buon 25 aprile 2020, festa Liberazione/ Frasi WhatsApp, Facebook, Instagram

Mancano solo 24 ore al 25 aprile 2020, giorno in cui in Italia ricorre la festa della Liberazione e della Resistenza. Nonostante la guerra sia proseguita anche dopo il 25 aprile di 75 anni fa, quel giorno viene considerato storico in quanto la nostra penisola, non ancora una Repubblica all’epoca, dichiarò guerra al nazifascismo attraverso il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale. Partì così la rivolta da parte dei partigiani, a cui si unirono le truppe alleate, che portò poi alla sconfitta di Mussolini e alla fine del conflitto. Moltissime le frasi e le citazioni inerenti quel periodo, che per la giornata di domani potrete utilizzare come post social, magari via Facebook, Instagram e Twitter associata ad una bella foto, oppure, come messaggio da spedire via WhatsApp. Il poeta Ungaretti scrisse così del 25 aprile, nella sua poesia Per i morti della Resistenza: “Qui vivono per sempre gli occhi che furono chiusi alla luce perché tutti li avessero aperti per sempre alla luce”.

AUGURI BUON 25 APRILE 2020, NILDE IOTTI: “LA RESISTANZA UN FATTO STRAORDINARIO”

Così invece parlò un giorno Nilde Iotti, una delle politiche italiane più rispettate e amate della storia: “La Resistenza era stata un fatto straordinario. Aveva realizzato una unità veramente eccezionale che andava dagli ufficiali badogliani agli operai comunisti”. Il compianto presidente della Repubblica, Sandro Pertini, è un’altra figura di spicco spesso e volentieri citata quando si parla di 25 aprile, per via della sua lotta per anni al fascismo: “La Costituzione è un buon documento; ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua”. Infine un breve racconto di Beppe Fenoglio, tratto direttamente dalla raccolta “I 23 giorni della città di Alba”, ispirata in parte proprio alla Resistenza e alla festa della Liberazione: “Sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano, e la qualifica di scrittore e partigiano. Mi pare di aver fatto meglio questo che quello”.



