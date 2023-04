Auguri buon 25 aprile 2023, festa della Liberazione/ Frasi: “Indifferenza è violenza”

E’ il 24 aprile il che significa che domani si festeggerà una delle giornate più importanti in Italia, il 25 aprile, Festa della liberazione. Per l’occasione abbiamo selezionato per voi alcune delle frasi a tema più interessanti, a cominciare da questo esempio: “E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà… Buon 25 Aprile!”. Passiamo con una citazione dell’immenso presidente della repubblica, Sandro Peritini: “Alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie”.

Morta la psichiatra aggredita a Pisa da paziente/ Fermato 35enne “C'è premeditazione"

Spazio a Liliana Segre: “L’indifferenza porta alla violenza, perché l’indifferenza è già violenza”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon 25 aprile anche le parole di Piero Calamandrei: “La Liberazione fu veramente come la crisi acuta di un morbo che finalmente si spezzava dentro il nostro petto, come lo strappo risoluto con cui il popolo italiano riuscì con le sue stesse mani a svellere dal suo cuore un groviglio di serpi che per venti anni lo aveva soffocato”. E sempre dello stesso politico sono queste parole: “Frasi e citazioni famose sulla resistenza partigiana e antifascista Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di morire da uomini per vivere da uomini”.

Immagini auguri buon 25 aprile, festa della liberazione/ Le foto più belle

AUGURI BUON 25 APRILE 2023, FESTA DELLA LIBERAZIONE, LE FRASI PIU’ BELLE E LE CITAZIONI

Torniamo su Sandro Pertini: “Ho vissuto a Milano un’esperienza che mi ha confermato l’idea che il nostro popolo è capace delle più grandi cose quando lo anima il soffio della libertà e del socialismo”. Anche le parole di Pier Paolo Pasolini sono perfette per celebrare il 25 aprile, sia come messaggio da mandare via WhatsApp ma anche come post social, magari Facebook o Instagram: “La Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratico-rivoluzionarie del popolo italiano. Intorno c’è silenzio e deserto: il qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per un buon 25 aprile con il capo dello stato Sergio Mattarella, che parla della libertà, il tema centrale della giornata di domani: La storia insegna che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli avvenimenti prendono sempre una piega tragica e distruttiva”.

LEGGI ANCHE:

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Sudan: evacuati tutti gli italiani da Khartum

© RIPRODUZIONE RISERVATA