Auguri buon 25 aprile 2024, Festa della Liberazione/ Frasi, citazioni e canzoni: “Siamo nati liberi”

Siamo arrivati anche quest’anno, il 2024, ad un nuovo 25 aprile, giornata in cui le sveglie suonano più tardi (almeno per molti di noi), le città di riempiranno di una nuova aria patriottica e quasi ovunque sorridenti ci scambieremo dei calorosi auguri: oggi, infatti, si ricorda quella difficile (ma importantissima) Liberazione dalle truppe nazifasciste che portò il nostro Bel Paese, martoriato e indolenzito, verso la Repubblica che ci è ancora tanto cara! Noi, come sempre, saremo al vostro fianco per tutto il giorno, per consigliarvi alcune frasi e citazioni che potrete usare per fare gli auguri di buon 25 aprile 2024 al vostro vicino di casa, al gruppo delle mamme di scuola su WhatsApp, o anche a tutti quei cari che non riuscirete a vedere di persona.

IMMAGINI BUON 25 APRILE 2024, AUGURI FESTA DELLA LIBERAZIONE/ Foto e video: dall'Inno ad Alessandro Barbero

Per scaldare un po’ i nostri motori (ricordandovi che nel corso della giornata pubblicheremo tra queste righe altre frasi, sempre nuove e il più originali possibili), scomodiamo subito Italo Calvino, tra i nostri poeti più famosi ma anche un autentico Partigiano, che fucile alla mano combatté in prima persona: “I sogni dei partigiani sono rari e corti“, scrisse in un celebre pensiero che potremmo usare per gli auguri del 25 aprile, “sogni legati alla storia del cibo sempre poco e da dividere in tanti“.

COSPITO CONDANNATO/ Il rischio di una nuova stagione "anni 70" che ora guarda a Ilaria Salis

CANZONI E FRASI PER UN BUON 25 APRILE 2024 CON AUGURI ORIGINALI

Messa da parte la prima frase, prima di suggerirvene un altro paio, vogliamo lasciarvi anche un paio di canzoni, sempre in qualche modo collegate al 25 aprile 2024, che potrete ascoltare per entrare nello spirito partigiano della Liberazione, ma anche per trarre alcune frasi per i vostri auguri! Oltre alle super classiche ‘Bella ciao‘ e ‘Fischia il vento‘, nella storia della musica italiana centinaia di artisti hanno dedicato un pensiero alla Liberazione, come il Collettivo Musicale Emily con la sua ‘Partigiani‘, oppure anche i famosi Modena City Ramblers con ‘Oltre il ponte‘, o il più famoso Guccini con la sua struggente ‘Auschwitz‘. Oltre a trovare delle frasi di buon 25 aprile 2024 tra questi versi, ricordatevi che potreste anche usare direttamente le canzoni per degli auguri ‘collettivi’ nella vostre stories di Instagram, così come (grazie a YouTube) potrete linkarle nei messaggi.

POLO DELLA CARITÀ/ Quella rete della solidarietà che risponde all'emergenza abitativa

Torniamo subito alle frasi, però, (ri)partendo subito in quarta con Simone Weil, che più che citare direttamente la Liberazione, ha parlato del tema della libertà: “Nulla al mondo può impedire all’uomo di sentirsi nato per la libertà. Mai, qualsiasi cosa accada, potrà accettare la servitù; perché egli pensa“. Guardando ai nostri storici politici che quel fascismo (e, soprattutto, il ‘primo’ 25 aprile della storia), per gli auguri potremmo guardare all’ex parlamentare Nilde Iotti, che parlando della Resistenza ha ricordato come fu “un fatto straordinario. Aveva realizzato una unità veramente eccezionale“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA