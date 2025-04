Siete alla ricerca di frasi e spunti per i vostri auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione da inviare nel corso della giornata di oggi, venerdì 25 aprile? Certi che la risposta sia positiva – dato che altrimenti difficilmente sareste capitati proprio su questo articolo -, sappiate che siete finiti nel posto giusto perché come sempre facciamo in occasione di feste e festività di ogni tipo, anche oggi – naturalmente – abbiamo scelto per voi frasi, citazioni, canzoni e poesie che potrete trasformare in auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione prontissimi da inviare su WhatsApp a tutti gli amici e i parenti con i quali vorrete festeggiare questa importante celebrazione!

È questo il paese più freddo di Italia (e no, non si trova al Nord)

Prima di dedicarci alle vere e proprie frasi per gli auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione che abbiamo scelto per proporvele nelle ultime ore, permetteteci di fare un piccolo passo indietro per ricordarvi che questo articolo non è affatto un unicum tra le nostre pagine: solamente ieri – e lo trovate cliccando su queste parole -, infatti, ne abbiamo pubblicato un altro del tutto simile, così come anche gli anni passati non abbiamo mancato l’appuntamento; il tutto per invitarvi a recuperarli per collezionare il maggior numero possibile di spunti!

Immagini auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione/ Foto e GIF da inviare oggi su WhatsApp

GLI AUGURI BUON 25 APRILE 2025 FESTA DELLA LIBERAZIONE MUSICALI: LE PIÙ BELLE CANZONI

Passando al vivo di questo articolo – che peraltro vi invitiamo a controllare anche più tardi per non perdervi nessuno degli spunti che vi suggeriremo nelle prossime ore -, possiamo dedicarci alle frasi per gli auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione ma invece che lasciarvi delle vere e proprie frasi vogliamo suggerirvi un paio di canzoni: a voi la scelta se allegarle direttamente ai vostri messaggi (oppure usarle come sottofondo per le Stories su Instagram), o se cercare il testo per trovare delle bellissime ed originali frasi!

Scommesse nuovo Papa, quote Conclave 2025/ Turkson risale tra i favoriti, bookmaker: "Molte speculazioni"

Una delle canzoni sicuramente più significative – oltre agli ovvi canti partigiani da ‘Bella ciao’ in poi – da cui trarre degli auguri buon 25 aprile 2025 festa della Liberazione è ‘Dante di Nanni‘ scritta dagli Stormy Six ed inserita nell’album (interamente dedicato al tema, assolutamente da recuperare) ‘Un biglietto del tram‘; mentre altrettanto interessante è il rifacimento del canto partigiano ‘Siamo i ribelli della montagna‘ da parte degli Üstmamò, senza tralasciare le più originali e recenti ‘La festa della Liberazione‘ di Andrea Appino e ‘I campi di aprile‘ di Luciano Ligabue.