Auguri buon 25 aprile, festa della Liberazione/ Le frasi: “Coltivare la memoria…”

AUGURI BUON 25 APRILE: CHE FRASI DEDICARE?

Domani sarà la Festa della Liberazione, per cui è il momento di inviare ad amici e parenti le frasi di auguri di buon 25 aprile 2022. Una importante ricorrenza per l’Italia intera, dato che si celebra la fine dell’occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista, avvenuta 79 anni fa. I pensieri e gli aforismi da inviare ad amici e parenti su Whatsapp e Telegram oppure da pubblicare sui social network non possono dunque che essere una celebrazione della libertà.

In tal senso, un’aforisma da citare ad hoc può essere quello di Liliana Segre. “Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”. E ancora da Vinicio Capossela: “È corpo vivo che richiede azioni, libere azioni, perché la vita lo mantenga in salute nel quotidiano. Il 25 aprile non è desueto, non è da abolire, è da rinnovare ogni giorno”.

AUGURI BUON 25 APRILE, FESTA DELLA LIBERAZIONE: GLI AFORISMI

Andiamo avanti con la carrellata di aforismi e frasi di auguri di buon 25 aprile e buona Festa della Liberazione. I pensieri che si trovano sul web sono innumerevoli, per cui abbiamo pensato di raccogliere in questa sede i migliori. “Quando tra gli imbecilli ed i furbi si stabilisce una alleanza, state bene attenti che il fascismo è alle porte”, questo il pensiero di Leonardo Sciascia. E quello di Sandro Pertini: “Il fascismo non è un’opinione: è un crimine”. O ancora dello stesso autore: “È meglio la peggiore delle democrazie della migliore di tutte le dittature”.

Infine, una poesia di Giuseppe Ungaretti dal titolo Per i morti della Resistenza: “Qui/ vivono per sempre/ gli occhi che/ furono chiusi alla luce/ perché tutti/ li avessero aperti/ per sempre/ alla luce”.











