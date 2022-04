AUGURI BUON 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE/ Le frasi: “La libertà è come l’aria”

Tra meno di ventiquattro ore sarà tempo di inviare ad amici e parenti le frasi di auguri di buon 25 aprile per la Festa della Liberazione. Una ricorrenza importante per la storia dell’Italia, dato che celebra il momento in cui l’esercito nazi-fascista si è ritirato dalle principali città del Nord, cedendo alle insurrezioni partigiane.

I pensieri e gli aforismi da utilizzare in questa speciale occasione, dunque, non possono che fare riferimento proprio al valore della libertà. “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”, scrive Piero Calamandrei. E ancora, a firma di Theodor Adorno: “La libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta”. Enzo Biagi scriveva invece: “25 aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita”.

AUGURI BUON 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE: LE FRASI D’AUTORE

Non sono soltanto questi gli autori che hanno scritto aforismi e frasi di auguri di buon 25 aprile, per la Festa della Liberazione. Un altro esempio in tal senso è rappresentato dal pensiero di Stephen Littleword: “Sul 25 aprile si sono scritti trattati, pensieri, frasi, poesie, ciò che rimane è la conquista dell’uomo della sua libertà spinto, più che mai a ribellarsi a ideali in cui non credeva, ad una soppressione anacronistica. Dovremmo tutti imparare dalla storia, per trovare la forza di dire ‘no’ e lottare per la libertà”.

E ancora, sempre dello stesso autore: “Il 25 aprile è la Festa della Liberazione d’Italia, un italiano veramente libero è colui che vive, lavora, ama la propria terra. Lo stato in nessun modo non dovrebbe ostacolare questa sua sacrosanta libertà di uomo italiano. Siamo sicuri che questo accada?”. Infine: “Un popolo ha la libertà per cui è disposto a lottare”.











