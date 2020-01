Auguri Buon Anno 2020, Capodanno/ Frasi e parole d’autore per messaggi originali

Capodanno 2020 è ufficialmente arrivato. Non sappiamo ancora cosa ci riserverà il nuovo anno, che speriamo sia un buon anno, ma sicuramente vogliamo accoglierlo con il cuore traboccante di speranza per noi e per le persone a cui teniamo di più. A proposito: avete già inviato i vostri messaggi d’auguri, su WhatsApp o altre app di messaggistica a voi care? Non ancora? Ci permettiamo, allora, di suggerirvi qualche idea originale per i vostri testi, a cominciare dalla seguente: “Ti auguro un 2020 ricco di matematica: addizionando il piacere, sottraendo il dolore, moltiplicando la felicità e dividendo l’amore con le persone a te più care”. Spazio, poi, alle previsioni valide per dodici mesi. “Il mio augurio per te per l’anno 2020: ottimo inizio a gennaio, amore per febbraio, pace per marzo, nessuna preoccupazione per aprile, divertimento a maggio, gioia da giugno a novembre, felicità a dicembre. Tanti auguri per un meraviglioso 2020! Buon Anno!”. E ancora: “I botti di mezzanotte porteranno via tutti i problemi dell’anno precedente. Ogni male lasciamolo nel 2019, e partiamo per una nuova strabiliante avventura nell’anno 2020! Tanti auguri per un felice anno nuovo”.

AUGURI BUON ANNO 2020: I MESSAGGI PIÙ SCHERZOSI

Non mancano poi i testi più scherzosi fra quelli da noi selezionati per i vostri messaggi di auguri di buon anno. Ad esempio, cosa ne pensate di questo? “Visto che le lenticchie si trasformano facilmente in denaro, se per questo 2020 ti pagassi in lenticchie, avresti qualche obiezione? Buon Anno!”. Per gli amanti della rima baciata, suggeriamo un succinto (ma d’effetto) “Il buon anno ve l’ho dato e non dite che ho gufato. Chi vuol esser lieto sia, buon 2020 e così sia”, con tanto di richiamo a Lorenzo de’ Medici, per un anno davvero… Magnifico. Il giornalista e scrittore francese Alfred Capus (1858-1922) aveva una personale teoria sul 1° gennaio, tradotta in un aforisma giunto sino ai nostri giorni: “Il primo dell’anno: giorno straziante quando non si ha famiglia, odioso quando la si ha”. Come può, inoltre, mancare un rimando all’oroscopo per il 2020? “Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro: gli astri ti sorridono. Sesso: gli astri stanno ancora a ridere! Auguri di buon anno!”. Per gli amanti dei doppi sensi, infine, segnaliamo: “Duro duro in verità è più buono e lo si sa. Se lo metti tutto in bocca, ha un sapore che ti tocca, con i denti fai attenzione: non si scherza col torrone! Felice anno nuovo!”.

AUGURI BUON ANNO 2020: PAROLE D’AUTORE PER CAPODANNO

Immancabile, per concludere, il filone delle citazioni d’autore. Per i vostri auguri di buon anno, vi consigliamo la frase di Bill Vaughan: “Un ottimista sta alzato fino a mezzanotte per vedere il nuovo anno. Un pessimista sta alzato per accertarsi che il vecchio anno se ne vada via”. A proposito di pessimisti (cosmici): anche Giacomo Leopardi ha affrontato, nelle sue opere, il tema del Capodanno. “Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?”. Gilbert Keith Chesterton (scrittore, giornalista e aforista di origine britannica) ricorda a noi tutti che “L’obiettivo di un nuovo anno non è avere un nuovo anno. È che dovremmo avere una nuova anima e un nuovo naso; piedi nuovi, una nuova spina dorsale, nuove orecchie e occhi nuovi”. Non ignoriamo, da ultimo, le parole di Benjamin Franklin: “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”.



