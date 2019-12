AUGURI BUON ANNO 2020 E BUONE FESTE/ Messaggi e frasi per amici “pazzi” di politica

Fare auguri di buon anno 2020 e buone feste “originali” non è semplice. D’altronde sono oltre duemila anni che si festeggia l’anno nuovo! Dunque quale può essere la mossa che fa al caso nostro se non vogliamo rinunciare all’opportunità di inviare messaggi e frasi che strappino un sorriso ai nostri cari? Beh, un’idea può essere quella di scegliere tra le migliori citazioni di personaggi storici e famosi che più si adattano alle preferenze dei nostri amici e/o parenti. Per dire: avete uno zio appassionato di politica? Siete per caso a conoscenza della sua fede di vecchio socialista? Ecco, allora perché non provare a strappargli un sorriso con una frase di Antonio Gramsci? “Voglio che ogni mattino sia per me un Capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno”. Certo, se vostro zio è appassionato di politica ma ha una fede diversa – a meno che non abbia un elevato senso dell’umorismo – allora meglio ripiegare su altro…

AUGURI BUON ANNO 2020: FRASI E MESSAGGI “POLITICI” PER GLI AMICI M5S

Per dire, se avete qualche amico attivista del MoVimento 5 Stelle, quale migliore citazione per fare gli auguri di buon 2020 può esserci se non quella adattata da Jean Jacques Rousseau? Se siete informati di politica sapete bene che il filosofo svizzero che teorizzò il concetto di sovranità popolare, identificandola con la titolarità della funzione legislativa, alla quale aveva contrapposto la funzione di esecuzione, attribuita al governo, eletto dal popolo sovrano ma distinto da esso, è anche colui a cui è stata ispirata la piattaforma per la democrazia diretta pentastellata. Ecco che allora la frase di Rousseau per un vostro caro che sapete essere di fede grillina potrebbe essere particolarmente gradita per un augurio di buon anno nuovo:”La vera felicità non si descrive, si sente. Che il tuo anno possa portarti vera gioia e grandi sorrisi”.

AUGURI BUON ANNO 2020: FRASI E MESSAGGI “POLITICI”, DA BENJAMIN FRANKLIN AL DALAI LAMA

Ormai ci siamo addentrati in questo campo: tra storia e politica c’è il materiale per guardare al futuro con ottimismo. E allora, nell’anno che vedrà come uno dei suoi eventi di maggiore importanza quello che vedrà l’elezione del prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America, perché non portarsi avanti facendo gli auguri ad un appassionato di politica a stelle e strisce con le parole pronunciate da Benjamin Franklin? Vi dice qualcosa il suo nome? Parliamo di uno dei Padri Fondatori degli Usa. La sua frase di buon anno è la seguente: “Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore”. Se questa scorpacciata di grandi nomi del passato vi ha fatto sentire piccoli di fronte alla vastità dell’universo recuperiamo un po’ di autostima con le parole pacifiche adattate dal Dalai Lama: “Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara. Che i prossimi trecentosessantacinque giorni siano per te ricchi di coraggio, determinazione e tanta felicità. Auguri!”.



