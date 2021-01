AUGURI BUON ANNO 2021, BUONE FESTE!/ Frasi WhatsApp: ripartire dopo annus horribilis

Buon anno! Ora possiamo finalmente scambiarci gli auguri di Buon anno 2021 e Buone feste. La giornata si apre con una buona notizia: il 2020 è ormai finito in archivio. Possiamo voltare pagina, anche se dovremo continuare a convivere con la pandemia Covid. Ma i vaccini rappresentano senza dubbio un’arma importante. Questa voglia di rivalsa traspare anche dai messaggi di auguri che in queste ore gli italiani si stanno scambiando. Se ancora non lo avete fatto e siete a corto di idee, potete trovare qui un po’ di ispirazione per inviare gli auguri ad amici e parenti via WhatsApp e tutti gli altri social, da Facebook a Twitter, passando per Instagram.

Se invece non siete così “digitali”, potete prendere carta e penna e riportare le frasi di auguri di Buon anno 2021 e Buone feste in biglietti e/o cartoline. Comunque per ripartire con saggezza, c’è Seneca: “Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno, e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberano l’animo dalle meschinità”. Per gli amici potete puntare su Victor Hugo: “Salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore”.

FRASI AUGURI BUON ANNO 2021 E BUONE FESTE: LETTERATURA E FILOSOFIA

Immancabile il pensiero dello scrittore Stephen Littleword, che ci è venuto in soccorso anche in occasione del Natale. Per quanto riguarda gli auguri di Buon anno 2021 e Buone feste non possiamo non attingere per le frasi anche da lui: “Capodanno è il momento in cui si guarda verso nuovi orizzonti, si pensa ai nuovi sogni da realizzare, a riscoprire la forza e la fede, a gioire dei piaceri semplici e attrezzarsi per tutte le nuove sfide”. Considerando come si è rivelato il 2020, c’è chi potrebbe volare basso. In tal caso efficace è Friedrich Hebbel: “Mi auguro soltanto di mantenere quello che ho, al nuovo anno non ho da chiedere niente di più”. Infine, vi proponiamo il filosofo Nietzsche, per tornare al punto di partenza, cioè l’iniezione di saggezza. “Per l’anno nuovo. […] Voglio imparare sempre di più a vedere il necessario nelle cose come fosse quel che v’è di bello in loro: così sarò uno di quelli che rendono belle le cose. Amor fati: sia questo d’ora innanzi il mio amore! Non voglio muover guerra contro il brutto. Non voglio accusare, non voglio neppure accusare gli accusatori. Guardare altrove sia la mia unica negazione! E, insomma: quando che sia, voglio soltanto essere, d’ora in poi, uno che dice sì!”.



