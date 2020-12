AUGURI BUON ANNO 2021, BUONE FESTE/ Le frasi più belle tra ironia e ottimismo

AUGURI BUON ANNO 2021: SOLO UN ABBRACCIO “VIRTUALE”…

Tra le cose che la pandemia Covid ha stravolto c’è pure la tradizione degli auguri di Buon anno e Buone feste. Per il 2021, infatti, le frasi sono ancor di più all’insegna della speranza, avendo vissuto un anno a dir poco complicato dal punto di vista sanitario, economico e pure sociale. Tra l’altro, ci ritroviamo a vivere le festività in modo “limitato”, a causa delle restrizioni introdotte per limitare la diffusione del contagio. Non ci resta allora che far sentire tutto il nostro affetto e calore tramite le frasi di auguri di Buon anno 2021 da mandare via mail, social (WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook e Twitter) o con una cartolina, se vogliamo restare legati alla tradizione. «Gli abbracci migliori devono ancora venire. Mi raccomando, tienine uno tutto per me. Buon anno!», «Ti auguro tanto ottimismo e fantasia per immaginare che il prossimo anno sia migliore di questo. Tanti auguri!» sono solo alcune delle proposte. Non mancano versioni più ironiche di auguri di Buon anno 2021 e Buone feste: «Ma a Capodanno le mutande rosse si potranno portare anche nelle zone gialle e arancioni?».

AUGURI BUON ANNO 2021 E BUONE FESTE: CON UN PÒ DI FIDUCIA…

L’ironia non è mancata anche in un anno difficile come questo e non deve mancare anche in alcuni messaggi di auguri di Buon anno 2021 e Buone feste che manderete, soprattutto agli amici. «Ci sono vini che migliorano con gli anni e ci sono anni, come questo, che migliorano solo col vino…», «Che cosa chiedere al 2021? Di mettersi una mano sulla coscienza». C’è pure la versione nostalgica: «Inizia a mancarmi anche il “Che fai a Capodanno?”». Tra le frasi di auguri di Buon anno 2021 e Buone feste anche una che richiama la tradizione del cotechino con le lenticchie: «Questo Capodanno niente lenticchie! L’ultima volta non hanno funzionato…». Per chi guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il 2020 è stato un anno sicuramente speciale per la nostra famiglia. Abbiamo imparato le cose che nella vita contano di più. Con la speranza di poter tornare presto a riabbracciarci, ti auguro un felice anno nuovo!». Può tornare utile anche: «Dopo tutto il delirio che abbiamo vissuto quest’anno spero che questo nuovo anno ti porti un po’ di pace e di spensieratezza. Tanti auguri di cuore!».



