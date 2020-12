Auguri Buon anno 2021 e Buone feste!/ Frasi da Gandhi a Goethe per archiviare il 2020

Mai conto alla rovescia fu più atteso come quest’anno che stiamo per salutare. Dopo i passati mesi non facili, sono moltissimi coloro che scalpitano all’idea di poter pronunciare i fatidici auguri per un “buon anno 2021″ che si spera possa essere decisamente differente rispetto a quello che stiamo per lasciarci alle spalle. Un augurio oggi sentiamo di riservare alle persone che ci sono state accanto nei momenti più difficili di questo 2020 da dimenticare – o meglio archiviare – segnato quasi interamente dal dramma della pandemia. Un anno infinito per alcuni aspetti ma che si conclude con un accenno di speranza proprio in occasione alla partenza dei vaccini anche nel nostro Paese. Mai come in questo momento, quindi, gli auguri di Buon 2021 saranno più che graditi da parte di parenti ed amici che, seppur a distanza e con le giuste precauzioni sono pronti con noi a festeggiare il nuovo anno in arrivo.

Ciò che occorre nei nostri messaggi di auguri sono ovviamente frasi e citazioni di buon auspicio per il 2021 ormai alle porte e che sarà inevitabilmente caratterizzato dalla speranza. Per l’occasione iniziamo subito col consigliarvi una frase di Johan Wolfgang von Goethe che ben riassume la voglia ed al tempo stesso la necessità di ripartenza in vista del 2021: “Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora”.

AUGURI BUON ANNO 2021, LE MIGLIORI FRASI DI BUONE FESTE

Abbiamo finora sentito parlare tanto di curve che facevano fatica a scendere in questi mesi, ma ecco che per gli auguri di Buon anno 2021 e buone feste non poteva mancare una frase ad hoc che sembra calzare a pennello per il periodo che, si spera, stiamo per lasciarci alle spalle: “Spero che questi 12 mesi ti facciano ritrovare quella curva che amo tanto: il tuo sorriso”. Una frase di Simone de Beauvoir ricalca alla perfezione ciò che la pandemia ci ha insegnato: vivere nel presente. Ecco allora che alle persone a noi care potremo scrivere, in vista del nuovo anno che sta per sorprenderci: “Cambia la tua vita oggi. Non scommettere sul futuro, agisci subito, senza indugio”. Volete invece puntare sulla simpatia e sul sorriso? Ecco allora una frase che sarà sempre molto gradita: “Ho letto il tuo oroscopo per il nuovo anno, pare che inizi con un evento strepitoso: il mio augurio!”. Ed a proposito del futuro che ci attende, ecco cosa ci ricorda Gandhi: “Il futuro dipende da ciò che fai oggi”. Affidiamo la chiosa a Thomas Jefferson: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto”.



