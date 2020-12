AUGURI BUON ANNO 2021 E BUONE FESTE/ Frasi e citazioni per archiviare il 2020

Natale e Santo Stefano archiviati: ma non pensate nemmeno per scherzo che sia finito il periodo in cui consultate il web alla ricerca delle frasi di auguri per i vostri cari. Già c’è ancora da dire “buon anno 2021” ad amici e parenti. E visto com’è andato il 2020 c’è bisogno che l’auspicio faccia più che mai centro. Affidiamoci allora a citazioni e messaggi di personaggi famosi che in questo ambito rappresentano dei grandi classici e che a maggior ragione sono garanzia di successo. Per augurare buon 2021 vi consigliamo di affidarvi all’inossidabile ironia dei Peanuts di Charles M. Schulz. In particolare, fate parlare i due dei suoi personaggi più iconici, il caro vecchio Charlie Brown il cagnolino Snoopy. Al bambino dalla testa pelata fate dire: “Ti auguro un felice anno nuovo“. Al cane affidate la risposta: “Basterebbe uno usato di quelli buoni“. Già, dopo questo 2020 frase più azzeccata non sembra esistere…

AUGURI BUON ANNO 2021 E BUONE FESTE

Di un 2021 che tutti vorremmo già sapere migliore dell’anno precedente non c’è certezza. Ecco allora che un altro “must” degli auguri, Gianni Rodari, viene in nostro soccorso per inviare un messaggio di realismo ai nostri cari: “Indovinami, Indovino,/tu che leggi nel destino:/l’anno nuovo come sarà?/Bello, brutto o metà e metà?”./“Trovo stampato nei miei libroni/che avrà di certo quattro stagioni,/dodici mesi, ciascuno al suo posto,/un Carnevale e un Ferragosto/e il giorno dopo del lunedì/sarà sempre un martedì./Di più per ora scritto non trovo/nel destino dell’anno nuovo:/per il resto anche quest’anno/sarà come gli uomini lo faranno!“. La penna fantasiosa del grande Gianni Rodari fotografa alla perfezione la pretesa di avere risposte dal futuro. Una cosa, però, è vera per il 2021 più che in passato: ovvero, “sarà come gli uomini lo faranno”. Staremo attenti ad osservare le misure anti-Covid? Ci vaccineremo in massa? Allora sì che sarà un anno migliore…



