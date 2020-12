Auguri buon anno 2021 e buone feste/ Le frasi d’autore da dedicare a parenti e amici

Il rito degli auguri di Buon anno 2021 e Buone feste è pronto a scattare: mancano ormai poche ore all’anno nuovo e anche se la pandemia scatenata dal Covid costringerà gli italiani a vivere un Capodanno diverso, senza poter festeggiare se non con i conviventi, a maggior ragione ci si vorrà scambiare auguri e messaggi significativi per le festività, che possano far sentire vicine le persone care che non possono essere fisicamente al nostro fianco. Ad esempio, una buona idea può essere quella di girare auguri d’autore, di scrittori e intellettuali di tutto il mondo che hanno dedicato, magari anche nel passato o nei loro libri, pensieri all’arrivo dell’anno nuovo. Come ha fatto ad esempio Neil Gaiman: “Spero che in questo anno a venire tu commetta errori. Perché se stai commettendo errori, allora stai facendo cose nuove, provando cose nuove, imparando, vivendo, spingendo te stesso, cambiando te stesso, cambiando il tuo mondo. Stai facendo cose che non hai mai fatto prima e, cosa più importante, stai facendo qualcosa.” Una frase particolare per esorcizzare la ricerca della perfezione che spesso rende frustrante il bilancio di fine anno.

AUGURI BUON ANNO 2021 E BUONE FESTE CON I GRANDI AUTORI

Per chi volesse dedicare frasi d’autore per augurare Buon 2021 a parenti amici, non ci si può dimenticare del cinismo e della concretezza di un grandissimo scrittore come Cesare Pavese: “Tutti gli anni sono stupidi. È una volta passati che diventano interessanti.” Ci può venire in aiuto per l’occasione anche la saggezza degli antichi latini come Lucio Anneo Seneca: “Ogni giorno per me è l’inizio di un nuovo anno e io cerco di propiziarmelo con buoni pensieri che liberino l’animo dalle meschinità.” E ancora Bill Watterson, fumettista tra i più famosi al mondo ammirato per la serie Calvin e Hobbes, che invita alla fiducia e all’entusiasmo: “Un nuovo anno…un inizio fresco e pulito! È come avere un grande foglio di carta bianco su cui disegnare! Una giornata piena di possibilità!” Esattamente come il grande Charles Dickens, che ha regalato probabilmente una delle frasi più significative di sempre per salutare l’arrivo del nuovo anno: “Un cuore nuovo per un nuovo anno, sempre!“



