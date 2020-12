Auguri Buon Anno 2021/ Frasi originali da inviare ad amici e parenti

Fare gli auguri di buon anno 2021 mai come quest’anno assume un significato importante. Il 2020 è stato un anno terribile segnato dalla pandemia mondiale da Coronavirus che ha rivoluzionato le nostre vite cambiandole per sempre. Il distanziamento sociale, l’impossibilità di scambiarsi baci e abbracci ci ha privato delle cose più belle, ma ci restano i piccoli gesti per augurare a chi amiamo e alle persone importanti della nostra vita un “buon anno”. Il 2021, oramai alle porte, si preannuncia l’anno della svolta e del ritorno alla normalità e le attese sono davvero altissime.

Tutti noi, infatti, stiamo facendo il countdown per dire addio al 2020 pronti ad accogliere il 2021 con un sorriso e con la speranza di un futuro migliore. Proprio per questo motivo bisogna prepararsi al meglio con messaggi di testo e di auguri ad hoc da inviare alle persone amate con l’augurio che questo nuovo anno possa essere ricco di luce, speranza e amore. Ecco per voi una serie di frasi davvero originali da inviare ad amici, parenti e colleghi per augurare un buon 2021.

AUGURI BUON ANNO 2021: ALCUNE FRASI DAVVERO ORIGINALI

Ecco per voi alcune frasi originali per augurare un buon anno 2021 ad amici e parenti. “Ti auguro con tutto il mio cuore di passare un ottimo anno nuovo! Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!” è una delle più gettonate, ma potresti anche puntare su qualcosa di più romantico nel caso il tuo messaggio di auguri è per la tua dolce metà “se i miei desideri diventassero realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!”. E ancora un messaggio di speranza: “questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!” oppure “buon Anno! Festeggia e sorridi al nuovo anno!”. Mai come quest’anno un frase d’auguri da inviare per salutare l’anno vecchio e accogliere il nuovo è “è tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”. Infine non dimentichiamo di augurare ai nostri cari di sognare sempre e comunque: “possa quest’anno darti l’opportunità di seguire i tuoi sogni, amare come se non ci fosse un domani e sorridere incondizionatamente. Felice anno nuovo!”



