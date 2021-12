Auguri buon anno 2022 e buon Capodanno/ Frasi di buone feste da inviare ad amici

Auguri buon anno 2022 buon Capodanno e buone feste: alcuni consigli su frasi, proverbi e citazioni

Auguri di buon anno 2022 e buone feste! Nelle prossime ore si chiuderà il 2021 e volteremo pagina, nella speranza di trascorrere un anno migliore e ricco di soddisfazioni. Il Covid-19 non ci ha ancora abbandonato e dobbiamo continuare ad affrontare la pandemia, ma l’arrivo dei vaccini ha portato una ventata di ottimismo e non ci resta che attendere la fine di questa stagione…

Tra pochi minuti sarà tempo di iniziare a fare gli auguri di buon anno 2022 e di buone feste e per questo motivo Il Sussidiario vi propone una serie di consigli a proposito delle frasi migliori da inviare a parenti, amici e colleghi di lavoro. Possiamo spaziare dalle frasi più sentimentali a quelle ironiche, passando per citazioni famose e proverbi. Non ci resta che entrare nel mondo degli auguri…

Auguri buon anno 2022 e buon Capodanno: le frasi migliori

Iniziamo il nostro viaggio tra le frasi di auguri di buon anno 2022 e di buone feste con alcune proposte “classiche”: «Un nuovo inizio è un processo. Un nuovo inizio è un viaggio, un viaggio che richiede un piano», «Ci sono cose molto, molto migliori davanti a quelle che ci lasciamo alle spalle», «Celebrate le conclusioni, perché precedono i nuovi inizi». Vi suggeriamo adesso una celebre frase di Benjamin Franklin: «Sii sempre in guerra con i tuoi vizi, in pace con i tuoi vicini, e lascia che ogni nuovo anno ti trovi un uomo migliore».

Questa, invece, una citazione di Mark Twain: «Il capodanno è il momento per fare i vostri buoni propositi. La settimana successiva potrete cominciare a piastrellarci la strada per l’inferno, come al solito». Infine, ecco una carrellata di frasi simpatiche da condividere con parenti e amici: «Oroscopo per il nuovo anno. Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro e fortuna: gli astri ti sorridono. Amore: gli astri sono piegati in due dal ridere», «Propositi per il Nuovo Anno: portare a termine quelli del 2000», «Stufo di illudermi ogni anno con la pace, la serenità, la gioia, l’amore e la salute, per quest’anno chiedo a tutti voi maggiore concretezza. Per il nuovo anno sono graditissimi assegni, contanti o monete sonanti. Grazie e se avete bisogno dell’Iban, non esitate a chiederlo. Auguri!».



