Auguri buon anno 2022 e buone feste/ Le frasi: “Una scatola piena d’amore…”

Passato il Natale e passato Santo Stefano, è giunto il momento di concentrarci sulle frasi d’auguri per un buon anno 2022. Ormai l’anno nuovo sta arrivando e fra esattamente 72 ore ci troveremo al tavolo con amici e parenti pronti a salutare il 2021 e ad accogliere 12 nuovi mesi carichi di grandi speranze e aspettative. Tante le frasi d’auguri che abbiamo scelto per voi in vista di questa occasione speciale, a cominciare da: “Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!”.

E ancora: “Questo augurio è una scatola piena d’amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con un bacio. Buon Anno!”. Due frasi d’auguri per un buon anno 2022 perfette per degli innamorati, da dedicare sia a lei quanto a lui: “Se i miei desideri diventassero realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!”, “Sei il mio ultimo pensiero di quest’anno e il primo dell’anno nuovo. Buon anno!”.

AUGURI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE, LE FRASI: “LASCIAMOCI ALLE SPALLE IL PASSATO”

Una frase che calza a perfezione con il complicato momento che stiamo vivendo: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”. E sulla falsa riga troviamo: “Che l’anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice. Tanti auguri di buon anno!”. Proseguiamo con questo pensiero senza dubbio speciale: “Auguro un felice anno nuovo, pieno d’amore e di pace, a te e a tutta la tua famiglia!”.

Un augurio carico di grande ottimismo, cosa che non guasta mai: “Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri!”. Infine spazio per un semplice ma incisivo: “Tantissimi e affettuosissimi auguri per uno splendido anno nuovo!”. Come sempre vi rimandiamo a breve per un nuovo aggiornamento con tante frasi d’auguri per un buon anno 2022.

