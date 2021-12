Auguri buon anno 2022 e buone feste/ Le migliori frasi da mandare ad amici e parenti

Dopo esserci messi alle spalle gli auguri di Natale, gli auguri di buone feste non sono ancora finiti, dato che l’ultimo dell’anno è ormai in dirittura d’arrivo. Mentre fervono i preparativi in vista del Capodanno, che quest’anno non sarà poi così tanto festoso in giro per le piazze d’Italia dove i concertoni sono stati interdetti a causa dell’evolversi della pandemia da Covid-19 nel nostro Paese, uno dei migliori modi per scambiarsi gli auguri per un sereno e splendido buon anno 2022 sono di sicuro i messaggi. Dai più divertenti ai più romantici, passando per quelli più ricchi di significato, ogni anno chiunque ha ricevuto un pensiero di augurio in vista del nuovo anno.

Con il Covid-19 che ci costringe a stare lontani dai nostri affetti più cari, inviare un messaggio su WhatsApp o pubblicare sui social gli auguri ai nostri follower è di sicuro la strada più “sicura”. Poche parole, con un testo efficace e carico di emozione, posso infatti servire per riscaldare il cuore di chi, per un motivo o per un altro, è lontano da noi la sera dell’ultimo dell’anno o la prima mattina del 2022. Uno degli interrogativi maggiori è però come fare per scegliere le giuste frasi da inviare a chi vogliamo bene. Ecco una carrellata di messaggi pronti per essere inviati.

Auguri buon anno 2022: le migliori frasi per Capodanno e le feste

Per tutti coloro che hanno bisogno di mandare degli auguri motivazionali per capodanno, uno dei miglio messaggi potrebbe essere: “Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!”. Ma anche: “Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri!”. Non è da escludere però un testo di auguri più semplice, ma comunque efficace: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”.

Per i più romantici invece potrebbe essere necessario un testo maggiormente carico d’amore: “Sei il mio ultimo pensiero di quest’anno e il primo dell’anno nuovo. Buon anno!”. E ancora: “Se i miei desideri diventassero realtà, saremo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!”. Non possono di certo mancare dei messaggi goliardici e divertenti, da mandare a chi sappiamo possa stare al gioco con un testo un po’ più “spinto”. In questo caso ecco uno dei messaggi più simpatici: “Visto che le lenticchie portano soldi, se per quest’anno ti pagassi in lenticchie, avresti qualche obiezione? Buon Anno!”



