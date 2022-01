Auguri buon anno 2022/ Le frasi più belle da inviare agli amici a Capodanno

Auguri buon anno 2022: consigli per augurare un felice anno nuovo

Capodanno è arrivato ed è tempo di cominciare a pensare a come fare gli auguri di buon anno 2022 ad amici e parenti. Il 2021 è giunto al termine: è stato un anno difficile per tutta Italia, con la situazione legata al Covid-19 che dopo un leggero miglioramento, è peggiorata nuovamente sul finire dell’anno, costringendo gli italiani a tenere altissima la guardia soprattutto durante le festività natalizie. Le aspettative per il 2022 non possono che essere altissime: dopo anni difficili, infatti, l’Italia spera di ripartire e di farlo già dai primi giorni di questo nuovo anno.

Capodanno 2022, buoni propositi nuovo anno/ Tra ricchezza e buona salute...

Proprio per questo motivo, gli auguri di buon anno assumono ancora più importanza, alla luce dei periodo difficile che tutti noi stiamo vivendo dal 2020 in poi. Un pensiero sincero sarà sicuramente gradito da amici e parenti che riceveranno il nostro messaggio via social, Whatsapp o anche tramite un bigliettino cartaceo: qualsiasi sia la modalità scelta, l’importante è che le parole scelte non siano banali. Come scegliere, allora, le frasi più belle per augurare un felice anno nuovo alle persone a cui vogliamo bene?

Capodanno 2022 in tutte le lingue del mondo/ Come farsi gli auguri di buon anno

Auguri buon anno 2022: le frasi più belle

Come fare gli auguri di buon anno per il 2022? Tra le frasi più significative, ce n’è una che esprime al meglio il periodo che stiamo vivendo: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”. Se invece si vogliono fare auguri ad un amico che ha avuto un anno particolarmente difficile e pesante, un’idea potrebbe essere: “Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri!”. Un’altra frase ad effetto da dedicare è quella di Ralph Waldo Emerson: “Scrivi sul tuo cuore che ogni giorno è il giorno più bello dell’anno” o quella di Alfred Tennyson, “La speranza sorride dalla soglia dell’anno a venire, sussurrando “sarà più felice”.



FUOCHI D'ARTIFICIO CAPODANNO 2022/ Video: show di luci e colori a Sydney e Dubai!

Se invece si preferisce andare più sul classico, si possono scegliere le frasi seguenti: “Possa questo nuovo anno portarti tutti quei regali che non si trovano sotto l’albero: salute, amore e serenità. Tanti auguri!”, “Corri incontro al nuovo anno senza paura, con tutti sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato nel vecchio. Buon anno!”, “Hai 365 nuove pagine da scrivere… Impiega il tuo inchiostro per farlo nel modo giusto. Buon anno nuovo”, “Ogni fine è un nuovo inizio. Vedrai che questo nuovo anno ti darà delle grandi soddisfazioni. Buon anno!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA