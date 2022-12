Auguri Buon Anno 2023 e Buone Feste/ Frasi: “Il nuovo anno occasione per fare di più”

Prosegue inesorabile il conto alla rovescia in vista degli auguri di buon anno 2023 e buone feste. Al 31 dicembre mancano solo 48 ore, di conseguenza a breve scatterà la notte più lunga dell’anno, saluteremo il 2022 e inizieremo un nuovo corso. Per l’occasione saranno moltissimi coloro che si scambieranno frasi d’auguri via Whatsapp, sms o tramite post social, e di conseguenza abbiamo scelto per voi alcuni dei pensieri a tema più belli, a cominciare da queste parole: “Non preoccuparti di ciò che non hai raggiunto l’anno scorso. Questo nuovo anno sarà l’occasione per fare di più. Tanti auguri”.

Un auguri canonico e semplice: “Tantissimi e affettuosissimi auguri per uno splendido anno nuovo!”. E ancora: “Che questo nuovo anno porti via ogni male per lasciare posto alla salute e alla felicità! Tanti auguri”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon anno 2023 e buone feste abbiamo selezionato anche: “Ti auguro che il Nuovo Anno inizi bene, prosegua come desideri e termini con grandi soddisfazioni”. Continuiamo con questi due esempi: “Affinché i sacrifici e i progetti seminati possano portarci i frutti meritati” e “Brindo all’anno che verrà e alla tua felicità. Buon anno!”.

AUGURI BUON ANNO 2023 E BUONE FESTE, LE FRASI: “I SOGNI SI TRASFORMINO IN PROGETTI”

Sempre sulla falsa riga spazio a: “Un augurio di Capodanno che possa portarle bene per tutti i 365 giorni che verranno”, e “Il nostro successo è la vostra fiducia. Buon anno”. Che il 2023 sia l’anno in cui si possano realizzare tutti i progetti in programma: “Vi auguro che i sogni dell’ultimo dell’anno possano trasformarsi in progetti nel nuovo anno”.

Concludiamo con due frasi d’auguri formali: “Con un semplice messaggio le auguro di vivere un anno fantastico”, e “Auguro a te e a tutta la tua famiglia un anno ricco di successi. Auguri di capodanno e di buon inizio!”. A breve aggiorneremmo nuovamente questa pagina con altre interessanti frasi d’auguri per un buon anno 2023 e buone feste.

