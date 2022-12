Auguri Buon Anno 2023 e Buone Feste/ Frasi WhatsApp: “Preghiamo per il coraggio”

Quali sono le frasi auguri Buon Anno 2023 e Buone Feste da utilizzare per rivolgere l’auspicio di 365 giorni memorabili ai vostri contatti più cari. Avete già individuato i pensieri da utilizzare per le vostre dediche? In caso di risposta negativa, non preoccupatevi: noi de “IlSussidiario.net” siamo pronti a venire in vostro soccorso, con alcuni suggerimenti utili. Partiamo con una citazione di Beyoncé: “Nei nostri modi perfetti. Nei modi in cui siamo bellissime. Nei modi in cui siamo umani. Siamo qui. Buon anno nuovo. Facciamo in modo che sia nostro”.

Terremoto oggi Roma M 2.5/ Ingv, ultime notizie: tremano anche Croazia e Bosnia

Susan Sontag, invece, ha asserito: “Gentilezza, gentilezza, gentilezza. Voglio fare una preghiera per l’anno nuovo, non un proposito. Voglio pregare per il coraggio”. Tra le frasi auguri Buon Anno 2023, menzioniamo anche quella di Giacomo Leopardi: “Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero?”. Ha puntato sulla semplicità Oprah Winfrey: “Brindiamo all’anno nuovo e a una nuova possibilità di successo”.

Carabiniere in congedo si barrica armato in casa/ Modena: sequestra moglie, poi...

AUGURI DI BUON ANNO 2023 E BUONE FESTE: “RICORDA DI INDOSSARE L’INTIMO ROSSO”

Fra le altre frasi di auguri di Buon Anno 2023 e Buone Feste esistono anche alcuni spunti che possono essere ricavati dai detti popolari: “Sai perché quando si brinda si dice ‘Cin Cin’? Questo termine ha origine in epoca vittoriana, quando i marinai europei in visita nei luoghi dell’antica Cina lo ripresero dal ‘ch’ing ch’ing’, che nella lingua locale significa ‘prego prego’. Cin Cin, mio caro amico, un brindisi per l’arrivo del nuovo anno”.

Epidemia di morbillo, 81 bambini contagiati/ Esperti: "93,8% è non vaccinato"

C’è poi anche il riferimento all’intimo rosso: “È Capodanno, ricorda di indossare l’intimo rosso, simbolo di prosperità che allontana le forze negative. Per un inizio di 2023 che sia pieno di energia vitale. Tanti auguri!”. Infine, un altro suggerimento fruibile per le vostre frasi di auguri di Buon Anno 2023: “Lo sapevi che in Estonia le persone a Capodanno mangiano per ben 7 volte, così da garantirsi l’abbondanza nel nuovo anno? Io ho ampiamente superato questo record… Buon anno!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA