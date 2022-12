Auguri Buon Anno 2023 e Buone Feste/ Le frasi: “Un nuovo punto di partenza”

Passato il Natale e il Santo Stefano si avvicina inesorabile l’anno nuovo, e proprio in vista del 2023 abbiamo raccolto anche oggi delle nuove frasi d’auguri per il buon anno. Partiamo subito con queste parole: “Un nuovo anno è un nuovo punto di partenza. Vi auguro di trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà che possa presentarsi. Auguri di buon anno a tutti”. E ancora: “Spero che questo nuovo anno sia caratterizzato da tanto entusiasmo e concrete realizzazioni. Auguri e buon anno da parte mia e della mia famiglia”.

C’è chi intende approfittare del nuovo anno per fare un po’ di ringraziamenti: “L’augurio che vi do è accompagnato da un grazie. Un grazie particolare a chi c’è sempre e mi ha dato senza chiedermi nulla in cambio, un grazie a chi con un semplice sguardo esprime il suo affetto”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon anno 2023 e buone feste, anche questo pensiero da dedicare ad un amico speciale: “Questo anno appena iniziato ci vedrà come sempre sorridere insieme amico mio!”.

AUGURI BUON ANNO 2022 E BUONE FESTE: “LASCIAMOCI ALLE SPALLE IL PASSATO”

Parole davvero apprezzabili quelle che vi riportiamo qui di seguito, un classico esempio di post social per Facebook, Instagram o Twitter: “Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare. Apprendi dagli audaci, dai forti, da chi non accetta compromessi, da chi vivrà malgrado tutto. Alzati e guarda il sole nelle mattine e respira la luce dell’alba. Tu sei la parte della forza della tua vita. Adesso svegliati, combatti, cammina, deciditi e trionferai nella vita; Non pensare mai al destino, perché il destino è il pretesto dei falliti. Buon anno nuovo”.

E ancora: “È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Felice anno nuovo!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon anno 2023 e buone feste anche: “Ti auguro con tutto il mio cuore di passare un ottimo anno nuovo!”, e “Che l’anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice. Tanti auguri di buon anno!”. Chiudiamo questo spazio dedicato alle migliori frasi di auguri per un buon anno 2022 con un esempio classico per augurare un buon capodanno: “Non conta la destinazione, ma il viaggio. Ti auguro di goderti ogni giorno di questa avventura chiamata “vita”. Felice anno nuovo!”.











