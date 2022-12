Auguri buon anno 2023/ Frasi WhatsApp: “Notte di botti, brindisi e…”

AUGURI BUON ANNO 2023: I BRINDISI

Il conto alla rovescia – e mai espressione risultò più azzeccata – sta per terminare e si avvicina ad ampie falcate il momento di inviare i vostri messaggi WhatsApp di auguri buon anno 2023 ai vostri familiari, ai vostri parenti e ai vostri amici. Chiaramente, prima della mezzanotte, in questo sabato 31 dicembre 2022 dovrete operare una ricerca accurata delle frasi più belle da dedicare loro: qualche suggerimento? Cominciamo dalla tradizione, affidandoci a questo pensiero: “Sai perché a Capodanno si mangiano le lenticchie? Ricordano la forma dei soldi, quindi sono un segno di buon auspicio per il futuro. Voglio augurarti un 2023 pieno di ricchezza e soddisfazioni: tanti auguri!”.

Oppure: “È Capodanno, ricorda di indossare l’intimo rosso. Non sai perché? È un simbolo di prosperità che allontana le forze negative. Per un inizio di 2023 che sia pieno di energia vitale. Tanti auguri!”. Tra le frasi di auguri buon anno 2023, sono significative anche quelle relative ai brindisi. La prima: “Sai quali sono le origini del brindisi? Nell’antica Roma era un’usanza molto diffusa, perché sbattendo i bicchieri si mischiava il contenuto e di conseguenza si aveva la certezza che nessuno dei commensali avesse provato ad avvelenarti. Spero tu sia altrettanto fortunato! Auguri”. La seconda: “Sai perché quando si brinda si dice ‘Cin Cin’? Questo termine ha origine in epoca vittoriana, quando i marinai europei in visita nei luoghi dell’antica Cina lo ripresero dal ‘ch’ing ch’ing’, che nella lingua locale significa ‘prego prego’. Auguri e cin cin a te!”.

FRASI AUGURI BUON ANNO 2023: “SONO GRADITI ASSEGNI, CONTANTI E MONETE SONANTI”

Sconfinando nella sfera più ironica delle frasi auguri buon anno 2023, vi proponiamo: “Lo sapevi che in Estonia le persone a Capodanno mangiano per ben 7 volte, così da garantirsi l’abbondanza nel nuovo anno? Io ho ampiamente superato questo record! Buon anno!”. Se, invece, siete amanti delle rime, ecco un paio di esempi: “Notte di botti, notte di scoppi, gli auguri sinceri non sono mai troppi. Buon Capodanno!”; “Spero in un benevolo 2023, un anno nuovo che comunque arriverà! Se sarà bello o brutto non si sa, spero solo che ci lasci il tempo di goderci tutto ciò che ci porterà. Auguri!”.

Infine, tornando all’ironia a cui accennavamo poche righe fa, per i vostri auguri buon anno 2023 vi consigliamo: “Stufo di illudermi ogni anno con la pace, la serenità, la gioia, l’amore e la salute, per quest’anno chiedo a tutti voi maggiore concretezza. Per il 2023 sono graditissimi assegni, contanti o monete sonanti. Grazie e, se aveste bisogno del mio Iban, non esitate a chiederlo. Tanti auguri!”.











