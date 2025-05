Si avvicina l’importante momento in cui i cardinali di tutto il mondo saranno chiamati ad eleggere il nuovo Papa e siamo certi che moltissimi tra voi – specialmente i più fedeli – saranno alla ricerca di qualche buona frase o preghiera per gli auguri buon Conclave 2025 con la quale potremo far sentire la nostra vicina al compito dei cardinali e – forse soprattutto – invitare i nostri tanti amici e parenti che terranno gli occhi puntati sul comignolo di San Pietro a pregare per alleggerire il complicato compito della scelta del prossimo a sedere sul Trono di Pietro: se fossero gli auguri buon Conclave 2025 quello che cercate, la buona notizia è che siete capitati nel posto giusto!

Ovviamente se si pensa a dei possibili auguri buon Conclave 2025 non ci si deve immaginare che siano frasi simili a quelle normalmente rivolte nelle festività, ma si tratta di vere e proprie preghiere da rivolgere – soprattutto – al cielo affinché già da domani (o al più nell’arco di pochi giorni) si riesce ad arrivare al nome del prossimo Pontefice; magari accompagnate dal nome di colui tra i papabili che – per una ragione o un’altra – preferiamo.

Auguri buon Conclave 2025: le migliori frasi e preghiere per accompagnare la scelta del nuovo Papa

Non a caso, nella nostra selezione di auguri buon Conclave 2025 il primo spunto sul quale vogliamo portare la vostra attenzione è proprio quella preghiera alla quale saranno chiamati i cardinali prima di esprimere il loro voto: la liturgia dell’evento è ben indicata nell’Ordo rituum Conclavis che parte dall’esortazione a “essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi” e ad essere “in perfetta unione di pensiero e d’intenti“; il tutto seguito dall’augurio che “lo Spirito Santo (..) ci assista in questo giorno e ci illumini con la sua luce“.

Similmente, se con i vostri auguri buon Conclave 2025 voleste fare qualcosa di più (per così dire) ‘personalizzato’ potreste invitare – seguendo i suggerimenti ufficiali della Conferenza Episcopale – il vostro destinatario a pregare per i Cardinali affinché il signore li accompagni “con la luce e la forza del tuo Spirito” e scegliere il successore di Pietro; oppure affinché i cardinali siano “attenti alla voce dello Spirito” e la Chiesa arrivi ad avere “un Papa che illumini il tuo popolo con la verità del Vangelo“.