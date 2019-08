Auguri buon Ferragosto 2019: frasi e immagini/ Citazioni WhatsApp e proverbi roventi

Manca un solo giorno alla grande festa del 15 agosto e già vi immaginiamo lì col vostro smartphone in mano intenti a pensare a degli ottimi auguri di buon Ferragosto anche per questo 2019 che si conferma anno inevitabilmente “social”. La tradizione della Santa Messa e della grigliata – che restano comunque fisse nel nostro amato Paese – ha visto aggiungersi quell’ansia tutta social per l’invio di immagini, auguri divertenti e prese in giro su WhatsApp agli amici sfortunati che restano in città per il lavoro. I più esperti si dilettano magari nell’invio di auguri più “sofisticati” e dunque cosa c’è di meglio di qualche buon proverbio tradizionale (o non) per rilanciare il proprio “desio di festa”, tra una costina di maiala e un’insalata di riso? I proverbi maggiori legati al Ferragosto e all’Assunzione di Maria – ricordiamo la vera festa del 15 d’agosto – restano «Se vuoi buona rapa che per Santa Maria sia nata», oppure «Per l’Assunta l’oliva è unta», o ancora «Alla Madonna di agosto si rinfresca il bosco», per finire con «Per ferragosto piccioni e anitre arrosto».

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO: LA POESIA D’ESTATE

Non vi basta e volete fare ancora di più per i vostri auguri di buon Ferragosto in questa Festa dell’Assunta anno domini 2019? Non vi preoccupate, non esistono solo i proverbi ma per ottime frasi o citazioni il lato poetico che alberga nella cultura italiana è praticamente infinito e ricco di spunti. Come abbiamo già visto negli scorsi giorni, frasi d’auguri da Pasolini a Moravia possono sempre tornare utile per gli auguri in “versi”, ma oggi vi proponiamo un’autore assai più recente, quell’Alberto Bertoni che nella sua “Ho visto perdere Varenne” ha celebrato l’attualità della festa di Ferragosto con queste poche righe: «Nubi senza pioggia uno stento dal cielo ride la barista che ha riaperto su questo mondo fermo. Tutti fuori i pochissimi cristiani e la città è degli altri raggruppati nei parchi – ucraini, islamici, africani Fra loro scivola mio padre con aria tempestosa, poi si accontenta di un gelato crema, nocciola e cioccolato». Non vi basta ancora? Incontentabili, allora ecco un ultimo spunto da uno dei film più iconici del cinema italiano del passato, “Il sorpasso”: «Nella Roma deserta di un Ferragosto qualunque».

La Fita comunica che gli uffici federali rimarranno chiusi dal 12 al 16 agosto.

La Segreteria riprenderà le attività il giorno 19 Agosto.

I migliori auguri di un Buon Ferragosto a tutti i Tesserati della Federazione Italiana Taekwondo. #itatkd pic.twitter.com/FzPlKtVfBv — Taekwondo 🇮🇹 Fita (@taekwondofita) August 10, 2019





