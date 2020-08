AUGURI BUON FERRAGOSTO 2020/ Frasi anche per… il pranzo

Ormai siamo alla vigilia del Ferragosto 2020, il giorno che più di ogni altro rappresenta l’estate, con voglia di divertimento e convivialità che quest’anno sono state frenate dall’emergenza coronavirus. Per sabato 15 agosto si attendono comunque spiagge affollate, ma per chi vorrà dedicare un augurio e un pensiero non solo ai propri vicini d’ombrellone o amici e partenti compagni di vacanza, ma a tutte le proprie conoscenze c’è comunque l’ancora di salvezza dei social network. Gli auguri via social sono ormai sdoganati da tempo, e si possono anche abbinare immagini divertenti a frasi e citazioni ad hoc, perfette per una ricorrenza come il Ferragosto. Ad esempio, ce ne sono alcune perfette per la persona amata: “Primo raggio di sole caldo della giornata è per te, che sei lontano dai miei occhi, ma mai dal mio cuore. Buon Ferragosto.” Oppure: “Se Ferragosto fosse una poesia, sarebbe una poesia d’amore. Ti sfiorerebbe con una brezza leggera per darti sollievo dal caldo e dirti dolcemente che ti sto pensando.” Scelte perfette soprattutto per chi vuole iniziare la giornata con un dolce pensiero, avendo organizzato magari proprio per Ferragosto una fuga romantica.

AUGURI PER IL… PRANZO DI FERRAGOSTO 2020

Non bisogna poi dimenticare una tradizione radicata in Italia come il pranzo di Ferragosto, che senza ombra di dubbio riunisce parenti e amici quasi alla stregua di quello di Natale. E si tratta di una giornata in cui spesso ci si lascia andare a qualche peccato di gola in più, anche da parte di chi solitamente in estate, complice il caldo, punta a restare più leggero a tavola. E allora via Whatsapp possono viaggiare frasi come: “Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia.” Oppure: “Ferragosto, bilancia mia non ti conosco.” o “Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole “ti” e “aspetto col digestivo in mano”. Ci si può abbandonare anche a qualche particolare riflessione post-culinaria: “Il lato positivo del Ferragosto è che hai forno e fornelli pieni di cibo cucinato, ma il frigo vuoto per poterti godere il fresco in silenzio.” Insomma a seconda del numero che si sta scegliendo in rubrica, parenti, amici o dolce metà, si può dedicare un pensiero speciale da condividere coi social per ricordare che il Ferragosto, dopotutto, è anche una festa per buone forchette.



